کراچی: ڈرگ روڈ انڈر پاس پر مسافر بس کی ٹکر سے ماں بیٹے سمیت 3 موٹر سائیکل سوار جاں بحق

حادثہ انڈرپاس میں موجود برساتی پانی و کیچڑ کی وجہ سے پیش آیا، ٹریفک پولیس

اسٹاف رپورٹر August 25, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شارع فیصل ڈرگ روڈ انڈر بائی پاس پر تیز رفتار مسافر مزدا نے 2 موٹر سائیکلوں پر سوار افراد کو کچل دیا جس کے نتیجے میں ماں بیٹے سمیت 3 افراد جاں بحق اور ایک خاتون شدید زخمی ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق شارع تھانے کے علاقے شارع فیصل ڈرگ روڈ انڈر بائی پاس میں تیز رفتار ڈی 11 روٹ کی مسافر مزدا نے 2 موٹرسائیکلوں پر سوار افراد کوکچل دیا جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 3 افراد موقع پرجاں بحق ہوگئے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوگئی۔

حادثے کی اطلاع ملنے پر پولیس اور ٹریفک پولیس موقع پر پہنچ گئی اورخوفناک ٹریفک حادثے میں جاں بحق اورزخمی افراد کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا، پولیس نے فوری طور پر مسافرمزدا کو قبضے میں لیکراس کے ڈرائیور کو حراست میں لیکر متعلقہ تھانے منتقل کردیا۔

ایس ایچ او شارع فیصل افتخار احمد آرائیں کے مطابق حادثے میں جاں بحق ہونے والے موٹر سائیکل سوار افراد کی شناخت 60 سالہ سیما، 24 سالہ محمد شعیب اور 42 سالہ حارث کے نام سے کی گئی، حادثے میں زخمی خاتون کی شناخت 24 سالہ نائلہ زوجہ شعیب کے نام سے کی گئی۔

انہوں نے بتایا کہ ابتدائی معلومات کے مطابق حادثے میں محمد شعیب اوراس کی والدہ جاں بحق اور اہلیہ زخمی ہوئی ہے، متوفی محمد شعیب پاکستان نیوی کا ملازم اور شاہ لطیف ٹاؤن کا رہائشی تھا۔

حادثے میں جاں بحق متوفی حارث لیاری آگرہ تاج کالونی کا رہائشی بتایا جاتا ہے، انہوں نے بتایا کہ حادثے میں جاں بحق محمد شعیب اپنی والدہ اوراہلیہ کے ساتھ موٹرسائیکل پر سوارتھا جبکہ متوفی محمد حارث الگ موٹر سائیکل پر سوار تھا۔

ایس ایچ اوشارع فیصل کے مطابق افسوسناک حادثہ تیزرفتار مسافر مزدا کے بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا ہے اورمسافر مزدا کے زیرحراست ڈرائیور نے بھی اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے مسافر مزدا کے گیئر تبدیل کرکے مسافر مزدا کی رفتار کم کرنے کی کوشش کی لیکن گیئر تبدیل نہیں ہوسکے اورحادثہ رونما ہوگیا۔

انہوں نے بتایا کہ حادثے سے متعلق مزید معلومات اکٹھا کی جا رہی ہے جبکہ گرفتار ڈرائیور کے خلاف قانونی کارروائی بھی شروع کردی گئی ہے۔

شارع فیصل ٹریفک سیکشن کے انچارج ایس او عزیز نے دعویٰ کیا ہے کہ انڈرپاس میں برساتی پانی و کیچڑ موجود ہونے سے موٹرسائیکلیں سلپ ہوئیں اورعقب سے آنے والی تیز رفتار مسافر مزدا موٹر سائیکل سواروں پر چڑھ گئی۔

انہوں نے بتایا کہ انڈربائی پاس میں پانی و کیچڑ موجود ہونے کے حوالے سے متعلقہ اداروں کو اطلاع کردی گئی ہے، انڈر بائی پاس میں پانی و کیچڑ نکالنے کے لیے اقدامات کیے بھی جا رہے ہیں۔

ادھر قیوم آباد چورنگی کے قریب واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان شدید زخمی ہوگیا جسے فوری طورپرچھیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کردیا گیا، زخمی نوجوان کی شناخت 25 سالہ محمد عثمان ولد عبدالرشید کے نام سے کرلی گئی۔

حادثے کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور پولیس نے زخمی نوجوان کی موٹرسائیکل اورواٹر ٹینکرکو تھانے منتقل کرکے حادثے کی تفتیش شروع کردی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

یو ایس اوپن: کھلاڑیوں کے مہنگے زیوارات اور قیمتی گھڑیوں کے چرچے

Express News

چین: انٹرنیشنل باکسنگ گالا میں چار پاکستانی باکسرز نے میڈل یقینی بنالیا

Express News

جیسن گلیسپی کس نوجوان پاکستانی کرکٹر کے معترف ہیں؟

Express News

کپتان مشکل لمحات میں بھی کھلاڑیوں پر دباؤ نہیں ڈالتے، سلمان مرزا

Express News

پاکستان انڈر 16 فٹبال چیمپئن شپ فیصلہ کن مراحل میں داخل

Express News

سابق کپتان ثناء میر کا کھوجانے والا والٹ معجزاتی طور پر واپس مل گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو