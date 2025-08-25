کراچی؛ بارش کے دوران نالے میں گرکر جاں بحق بچے کی کیا خواہشات تھیں، والدہ کا بیان سامنے آگیا

احمد رضا 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور والدین کا لاڈلہ تھا

اسٹاف رپورٹر August 25, 2025
کراچی:

لیاقت آباد میں کھلے مین ہول میں گرکر جاں بحق ہونے والا کمسن احمد رضا 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور والدین کا لاڈلہ تھا، احمد اعلیٰ تعلیم حاصل کرکے پاک فوج کا حصہ بننا چاہتا تھا اور اسے نعتیں پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔

کمسن احمد رضا کے والدہ نے حکومت اور انتطامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں کھلے مین ہولز کے ڈھکن فی الفور لگائے جائیں تاکہ ان کی طرح کسی اور کا لخت جگر اس طرح اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔

تفصیلات کے مطابق 19 اگست کو شہر میں ہونے والی موسلادھار بارش کے دوران لیاقت آباد سی ایریا رہبر کلب کے قریب 11 سالہ بچہ احمد رضا ولد منیر احمد کھلے مین ہول میں گرکر لاپتا ہوگیا تھا اور اس کی لاش لیاقت آباد گجرنالے سے بہتی ہوئی 22 اگست کو ماڑی پور تھانے کی حدود سے ملی تھی۔

متوفی بچہ دوسری جماعت کا طالب علم اور مدرسہ میں دینی تعلیم حاصل کرتا تھا، متوفی بچہ 6 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا اور والدین کا لاڈلہ تھا، افسوسناک حادثے میں کمسن احمد رضا کے جاں بحق ہونے پر اہلخانہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔

متوفی احمد رضا کی والدہ نے بتایا کہ 19 اگست کو احمد رضا کے والد نے اسے مدرسے بھیج دیا تھا لیکن بارش کی وجہ سے مدرسے میں بھی چھٹی ہوگئی اور احمد دن بھر گھر میں موجود تھا، گھر میں ہی بارش میں نہاتا رہا، 19 اگست کو احمد گھر سے دو مرتبہ نیچے اترا لیکن کچھ دیر میں واپس آگیا، شام کو عصر کے وقت احمد گھر سے گیا تو پھر واپس نہیں لوٹا۔

انہوں نے بتایا کہ کچھ دیر تک احمد نہیں لوٹا تو اس کی تلاش شروع کی گئی اور پوری رات اسے تلاش کرتے رہے لیکن اسکا کوئی سراغ نہ ملا، دوسرے روز احمد کی چپل ندی کے پاس سے ملی لیکن ہمیں یقین نہیں آیا کہ چپل احمد کی ہی ہے، میں اس آس میں رہی کہ احمد رضا واپس آجائے گا لیکن مجھ کیا پتہ تھا کہ میرے بیٹے کا آخری دن تھا۔

والدہ کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا اور اسے نعتیں پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ انہوں نے بتایا بیٹا کسی کو منع نہیں کرتا، ہر کسی کا کام کر دیا کرتا تھا اور مجھے پتہ ہوتا تو میں اسے پکڑ لیتی، اس کو گھر سے باہر جانے نہیں دیتی، احمد جب لاپتہ ہوا تو مساجد سے اعلانات ہو رہے تھے لیکن بارش کے باعث ہماری کھڑکیاں بند تھی اور ہمیں اعلانات سنائی نہیں دیے، بیٹے کی تین دن بعد لاش ملنے کی اطلاع ملی۔

انہوں نے مزید بتایا کہ احمد رضا کا خواب تھا وہ پاک فوج کا حصہ بنے، 14 اگست کو احمد رضا نے آرمی یونیفارم والے کپڑوں کی بھی فرمائش کی تھی اور مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کی آخری خواہش تھی، علم ہوتا تو اس کو آرمی یونیفارم والے کپڑے لا کر دے دیتی، لیکن احمد رضا اپنے بڑے بھائی سے پیسے لیکر کپڑے لینے چلا گیا تھا اور کپڑے خریدنے کے بعد پہن کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔

والدہ نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں کھلے مین ہولز کے ڈھکن فوری لگوائے جائیں تاکہ دوبارہ کسی کا لخت جگر کے ساتھ ایسا واقعہ رونما نہ ہو۔

احمد رضا کے والد منیر احمد نے بتایا کہ وہ ویلڈنگ کا کام کرتے ہیں اور ان کا بیٹا ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا لیکن اداروں کی غفلت کے باعث ان کا بیٹا اب اس دنیا میں نہیں ہے۔

احمد رضا کے بڑے بھائی صبحان نے بتایا کہ ہم احمد رضا کو چار روز تک تلاش کرتے رہے لیکن مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔
