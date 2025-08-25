حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کیلیے 27 ارب کا مالیاتی پیکج منظور کرلیا

پیکج کی منظوری کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی دے گی، رضاکارانہ اسکیم کے تحت 18 ارب روپے تک مختص

ارشاد انصاری August 25, 2025
وفاقی حکومت نے یوٹیلٹی اسٹورز کارپوریشن کیلئے 27 ارب روپے کا بڑا مالی پیکیج تیار کر لیا جس کی حتمی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی دے دی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں ارکان نے یوٹیلٹی اسٹورز کی بندش اور ملازمین کو واجبات کی عدم ادائیگی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔

سیکرٹری صنعت و پیداوار نے بتایا کہ ملازمین کیلئے مالی پیکیج تیار کر لیا ہے، جسے منظوری کیلئے کل وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔

ستائیس ارب کے پیکیج میں ملازمین کی رضاکارانہ علیحدگی اسکیم کیلئے پندرہ سے اٹھارہ ارب روپے شامل ہیں جبکہ تیرہ ارب اسی کروڑ روپے وینڈرز کو واجب الادا ہیں۔

یوٹیلٹی اسٹورز کے ذمہ مجموعی طور پر 54 ارب روپے کا قرضہ واجب الادا ہے۔ ادارے کے تقریباً 11 ہزار ملازمین میں سے صرف تین سو کو نجکاری تک برقرار رکھا جائے گا۔

کمیٹی نے یوٹیلٹی اسٹورز ملازمین کیلئے پیکیج کی مکمل تفصیلات طلب کر لیں، کمیٹی ارکان نے ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش پربھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔

چیئرمین کمیٹی فاروق ستار کا کہنا تھا کہ پندرہ پندرہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہورہی ہےکمیٹی نے وزیر توانائی کو اگلے اجلاس میں بریفنگ کیلئے بلا لیا۔
