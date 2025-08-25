پی آئی اے کی نجکاری کیلیے رواں سال کے آخری سہ ماہی میں بولیاں طلب کیے جانے کا امکان

پی آئی اے کی ڈیو ڈیلیجنس میں 4 کنسوریشیم شریک ہیں اسٹیٹمنٹ آف کوالیفائیڈ 5 کنسورشیم نے جمع کرائے تھے

ارشاد انصاری August 25, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل

نجکاری کمیشن کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آخری سہہ ماہی میں قومی ایئرلائن کی بولی کا امکان ہے جس کے لیے کام تیزی سے جاری ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق نجکاری کمیشن کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی نجکاری کیلئے ڈیو ڈیلیجنس  شروع ہو چکی ہے جبکہ پی آئی اے کی ڈیو ڈیلیجنس میں 4 کنسوریشیم شریک ہیں اسٹیٹمنٹ آف کوالیفائیڈ 5 کنسورشیم نے جمع کرائے تھے۔

اعلامیے میں مطابق ایک کنسوریشم کرائیٹریا پر پورا نہیں اترا اسے شارٹ لسٹ نہیں کیا۔

کمیشن کا کہنا ہے کہ رواں سال کی آخری سہہ ماہی میں پی آئی اے کی بولی کا ارادہ ہے جبکہ سیکرٹری  صنعت و پیداوار کا کہنا ہے کہ کابینہ کی اقتصادی  رابطہ کمیٹی کی طرف سے یوٹیلیٹی اسٹورز کے ملازمین کیلئے رضاکارانہ ملازمت سے علیحدگی کی اسکیم(وی ایس ایس)کی منظوری کیلئے پیش کی جائے گی۔

یوٹیلیٹی اسٹورز کے مستقل ،کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز دس سے بارہ ہزار ملازمین کو رضاکارانہ ملازمت سے علیحدگی(وی ایس ایس) اسکیم کے تحت پندرہ سے بیس ارب روپے کا ہینڈ سم پیکج دیا جائے گا۔

یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری تک تین سو کے قریب ملازمین کو ملازمت پر برقرار رکھا جائے گا جبکہ چیئرمین کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ سیاستدان ہوں،اسٹبلشمنٹ  ہو یا پارلیمنٹیرین ہوں ہم جس کسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں تو ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے بدقسمتی بطور ادارہ ہم سب اداروں میں اتنی سنجیدگی نہیں ہے کہ ہم اپنے دائرہ اختیار کو سمجھیں ہم سب کو ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے اورسیاسی جماعتوں ،پارلیمنٹیرین ،سیاستدانوں سمیت ہم سب اداروں سمیت ہم سب کو بطور قوم سنجیدہ ہونا چاہیے۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

پی آئی اے کی نجکاری کیلیے رواں سال کے آخری سہ ماہی میں بولیاں طلب کیے جانے کا امکان

Express News

حکومت نے یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کیلیے 27 ارب کا مالیاتی پیکج منظور کرلیا

Express News

بچوں کی نازیبا تصاویر بنانے والا ملزم گرفتار

Express News

سروائیکل کینسر سے بچاؤ، ملک بھر میں مفت ویکسینیشن مہم کا اعلان کردیا گیا

Express News

سلمان اکرم راجہ کا پی ٹی آئی کے عہدے سے علیحدگی کا فیصلہ

Express News

راولپنڈی میں شوہر نے بیٹے کے ساتھ ملکر بیوی پر تیزاب پھینک دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو