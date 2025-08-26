وفاق المدارس، مڈل تا ماسٹر امتحانات کی فیسیں بڑھا دیں

تمام داخلے آن لائن ہوں گے، داخلہ فارم کی ہارڈ کاپی بھی بنک چالان ساتھ جمع کرانا ہوگی

قیصر شیرازی August 26, 2025
facebook whatsup
راولپنڈی:

وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے بھی دینی مدارس کی حفظ القرآن اور مڈل سے لیکر ماسٹر لیول کے کلاسز کے سالانہ امتحانات کی فیسوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے۔ 

سالانہ امتحان 1470 ہجری و 2026 عیسوی کی سنگل ڈبل ٹرپل فیسیں بڑھانے کا سرکلر جاری کیا گیا۔ سنگل فیس یکم ربیع الاول سے30ربیع الاول جمع کرائی جاسکے گی۔ 

ڈبل فیس یکم ربیع الثانی سے 15ربیع الثانی اور ٹرپل فیس 16 ربیع الثانی سے 30 ربیع الثانی اور 4 گنا فیس یکم جمادی الاولی سے 15جمادی الاولی تک جمع کرائی جا سکے گی، تمام داخلے آن لائن ہوں گے، داخلہ فارم کی ہارڈکاپی بھی بنک چالان ساتھ جمع کرانا ہوگی۔

تحفیظ القرآن کے امتحان کی سنگل فیس 495، ڈبل 990، ٹرپل 1485اور 4 گنا فیس 1980روپے کردی گئی۔ متوسط ( مڈل )کے امتحان کی سنگل فیس 540روپے،ڈبل 1080،ٹرپل 1620 اور 4 گناہ فیس 2160روپے کی گئی۔

سکینڈری و ہائر سیکنڈری لیول کیلیے رجسٹریشن ثانویہ عامہ سال اول (نہم کلاس) میں ہوگی اور اس رجسٹریشن کی فیس یکم تا اختتام ماہ ربیع الاول 220روپے ہوگی، یکم ربیع الثانی تا 15ربیع الثانی 440 روپے ہوگی اور 15ربیع الثانی تا اختتام ذو الحج 660روپے ہوگی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

وفاقی پبلک سروس کمیشن؛ جنرل ریکروٹمنٹ کیلئے تحریری ٹیسٹ کی شرط ختم

Express News

ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کا معاملہ، ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش

Express News

جولائی 2026ء سے نئی آٹو پالیسی نافذ ہوگی، وزارت تجارت

Express News

وزیراعظم نے300 جانیں بچانے والےگلگت کے 3 شہریوں کو قومی ہیرو قرار دے دیا، فی کس 25 لاکھ انعام

Express News

عالمی بینک کی پاکستان میں تعلیم کیلئے کروڑوں ڈالرز گرانٹ کی منظوری

Express News

سمندر کو آلودگی سے بچانے کیلئے کراچی کی بندرگاہوں پر صفائی مہم کا آغاز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو