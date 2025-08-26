فیصل قریشی نے تنقید کرنے والوں کو ’لوٹا‘ قرار دے دیا

آج کل لوگ عمر، جسامت یا کسی بھی اور بات پر ٹرول کرنے لگتے ہیں

ویب ڈیسک August 26, 2025
facebook whatsup

اداکار فیصل قریشی نے ان پر اور ان کے ڈراموں پر تنقید کرنے والوں کو لُڑکے ہوئے لوٹے قرار دے دیا۔ 

فیصل قریشی کے حالیہ ڈرامے راجا رانی پر ساتھی فنکاروں کے ایک پروگرام میں تنقید کی جارہی ہے جبکہ اس سے قبل بھی انہیں کئی مرتبہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے جس پر اب فیصل کا ردعمل سامنے آگیا ہے۔ 

ایک انٹرویو میں ان تنقیدی تبصرے کا جواب دیتے ہوئے فیصل قریشی نے کہا کہ وہ ایک ایسا کردار ہے جو حادثے کے بعد دماغی بیماری میں مبتلا ہوجاتا ہے۔ اداکار کا کہنا تھا کہ اب جب لوگوں نے ڈرامہ دیکھا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ کہانی کیسی تھی جبکہ تنقید شروعات میں ہی کردی گئی تھی۔ 

انہوں نے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح کسی بھی ڈرامے پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عمر، جسامت یا کسی بھی اور بات پر ٹرول کرنے لگتے ہیں۔ فیصل قریشی نے ناقدین کو ’لُڑکے ہوئے لوٹے‘ قرار دیا جو کسی بھی سمت جا سکتے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Aug 26, 2025 10:59 PM |
عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Aug 26, 2025 08:29 PM |
جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

 Aug 26, 2025 08:05 PM |

رائے

سپنچ پارکس

سپنچ پارکس

Aug 26, 2025 01:53 AM |
عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

عملی کام کے بجائے سیاسی الزامات

Aug 26, 2025 01:49 AM |
قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

قانوناً حرام بستیوں کو حلال کرنے کا راستہ

Aug 26, 2025 01:44 AM |

متعلقہ

Express News

ٹوٹی پھوٹی سڑکیں؛ "یہ مرمت کی ہے یا مذاق؟ پوجا بھٹ بلدیہ پر برس پڑیں

Express News

عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی نے مجھے بام عروج پر پہنچایا؛ سونُونگم کا اعتراف

Express News

جرمن شخص نے کینسر سے لیلیٰ واسطی کی زندگی کیسے بچائی؛ اداکارہ نے بتادیا

Express News

بیٹی بالی ووڈ کب جوائن کرے گی؟ کاجول نے بتا دیا

Express News

فیصل قریشی نے تنقید کرنے والوں کو ’لوٹا‘ قرار دے دیا

Express News

ڈرماٹولوجسٹ ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے ہانیہ عامر اور ماہرہ خان کو اہم مشورہ دے دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو