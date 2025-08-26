کپتان مشکل لمحات میں بھی کھلاڑیوں پر دباؤ نہیں ڈالتے، سلمان مرزا

قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان لیفٹ آرم فاسٹ بولر سلمان مرزا نے سلمان علی آغا کی ستائش کرتے ہوئے ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔
دبئی میں سہ فریقی سیریز سے قبل ٹریننگ سیشن میں بات چیت کے دوران انہوں نے سلمان علی آغا کے پْرسکون مزاج اور مثبت رویے کو سراہا۔
سلمان مرزا نے کہا کہ کپتان مشکل لمحات میں بھی کھلاڑیوں پر دباؤ نہیں ڈالتے، وہ مسائل پر تعمیری انداز میں بات کرتے ہیں، یہ ایک لیڈر کی بڑی خوبی ہے، ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہیں۔
ایشیا کپ کے حوالے سے سلمان مرزا نے کہا کہ ہمارے لیے تمام حریف یکساں ہیں۔ بھارت جیسے دباؤ والے میچ آگے بڑھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دیگر ٹیمیں بھی سخت حریف ہیں، ہم سب سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔
سلمان مرزا کا کہنا تھا کہ میں خود کو آل راؤنڈر نہیں سمجھتا، میں بیٹنگ کرسکتا ہوں لیکن میرا بنیادی کردار بولنگ ہے، البتہ ضرورت کے مطابق بیٹنگ کرکے میچ ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔