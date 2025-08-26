کپتان مشکل لمحات میں بھی کھلاڑیوں پر دباؤ نہیں ڈالتے، سلمان مرزا

ایشیا کپ کے حوالے سے سلمان مرزا نے کہا کہ ہمارے لیے تمام حریف یکساں ہیں۔

اسپورٹس ڈیسک August 26, 2025
قومی کرکٹ ٹیم کے نوجوان لیفٹ آرم فاسٹ بولر سلمان مرزا نے سلمان علی آغا کی ستائش کرتے ہوئے ان کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔

دبئی میں سہ فریقی سیریز سے قبل ٹریننگ سیشن میں بات چیت کے دوران انہوں نے سلمان علی آغا کے پْرسکون مزاج اور مثبت رویے کو سراہا۔

سلمان مرزا نے کہا کہ کپتان مشکل لمحات میں بھی کھلاڑیوں پر دباؤ نہیں ڈالتے، وہ مسائل پر تعمیری انداز میں بات کرتے ہیں، یہ ایک لیڈر کی بڑی خوبی ہے، ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہیں۔

انہوں نے کہا کہ دیگر ٹیمیں بھی سخت حریف ہیں، ہم سب سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں، امید ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔

سلمان مرزا کا کہنا تھا کہ میں خود کو آل راؤنڈر نہیں سمجھتا، میں بیٹنگ کرسکتا ہوں لیکن میرا بنیادی کردار بولنگ ہے، البتہ  ضرورت کے مطابق بیٹنگ کرکے میچ ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔
