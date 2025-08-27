سونے کے زیورات کی ایکسپورٹ پر پابندی کے باعث لاکھوں ڈالرز کے آرڈر ملتوی

برآمدات فوری بحال نہ کی گئیں تو 50 سال کی محنت ضائع ہوکر بھارت کے ہاتھ چلی جائے گی، ایسوسی ایشن

کاشف حسین August 27, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کراچی:

ملک میں سونے کے زیورات کی ایکسپورٹ پر پابندی کے باعث لاکھوں ڈالرز کے آرڈرز ملتوی ہو رہے ہیں۔

ایس آر او 760 کی معطلی کے باعث سونے کے زیورات کی برآمدات بدترین بحران کا شکار ہوگئیں، جس کے نتیجے میں غیر ملکی خریداروں نے پاکستانی ایکسپورٹرز کو نوٹس بھیجتے ہوئے ایڈوانس گولڈ کی واپسی اور واجبات کی ادائیگی روکنے کی شرط عائد کردی ہے۔

متحدہ عرب امارات کے خریداروں نے اس ضمن میں پاکستانی سفارتخانے کو بھی مکتوب ارسال کرکے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔

پاکستان جیمز جیولری ٹریڈرز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے مطابق ایس آر او 760 کی معطلی کے بعد مارچ 2025ء  میں موصول ہونے والے آرڈرز بھی مکمل نہ ہوسکے، جس کے باعث گزشتہ 4 ماہ میں ایک گرام زیورات بھی برآمد نہ ہوسکا اور ترسیلات زر کو 15 ملین ڈالر کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔

صورتحال یہ ہے کہ مجموعی طور پر 6 ملین ڈالر مالیت کا 50 کلو ایڈوانس گولڈ ملک میں پھنسا ہوا ہے، جو غیر ملکی خریداروں نے زیورات کی تیاری کے لیے فراہم کیا تھا۔

ایسوسی ایشن نے خبردار کیا کہ اگر برآمدات فوری بحال نہ کی گئیں تو پاکستان کی ساکھ عالمی سطح پر بری طرح متاثر ہوگی اور وہ مارکیٹ، جو 50 سال کی محنت سے حاصل کی گئی تھی، بھارت کے ہاتھوں میں جارہی ہے۔

سابق چیئرمین حبیب الرحمن کے مطابق 8 بڑے ایکسپورٹرز کے پاس 60 ملین ڈالر کے آرڈرز موجود تھے، جو مشکل مقابلے کے بعد بھارت سے چھینے گئے تھے۔ ان آرڈرز کی تیاری کے لیے غیر ملکی خریداروں سے 50 کلو ایڈوانس گولڈ حاصل کرکے درآمد کیا گیا تھا، تاہم 6 مئی کو ایس آر او 760 کی معطلی سے نہ صرف یہ آرڈرز معطل ہوگئے بلکہ ایڈوانس گولڈ کی واپسی کا راستہ بھی بند ہوگیا۔ اب غیر ملکی خریدار قانونی چارہ جوئی پر غور کر رہے ہیں۔

ایکسپورٹرز نے بتایا کہ وہ معاملے کے حل کے لیے متعلقہ وزارتوں اور اعلیٰ سرکاری حکام سے کئی بار ملاقات کرچکے ہیں اور انہیں ایکسپورٹ بحالی کی یقین دہانیاں بھی کرائی گئیں، مگر کئی ماہ گزرنے کے باوجود یہ وعدے پورے نہیں ہوسکے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

سونے کی قیمت میں مزید اضافہ

Express News

انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی

Express News

سونے کے زیورات کی ایکسپورٹ پر پابندی کے باعث لاکھوں ڈالرز کے آرڈر ملتوی

Express News

اسٹیٹ بینک کا کرپٹو کرنسی کو قانونی قرار دینے سے انکار، ریگولیٹری فریم ورک پر زور

Express News

قائمہ کمیٹی خزانہ کا شرح سود کو 11 فیصد سے کم نہ کرنے پر تحفظات کا اظہار

Express News

حکومت کا غیرملکی کمرشل بینکوں سے ایک سال میں اربوں ڈالر قرض لینے کا فیصلہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو