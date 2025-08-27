کھلاڑی بہترین فارم میں ہیں، کامیابیاں سمیٹنے کی کوشش کریں گے، حسن نواز

حسن نواز نے انجری کے بعد واپس آنے والے تجربہ کار بلے باز فخر زمان کی کارکردگی کو بھی سراہا۔

اسپورٹس ڈیسک August 27, 2025
facebook whatsup

قومی کرکٹ ٹیم کے جارح مزاج نوجوان بلے باز حسن نواز کا کہنا ہے کہ تمام کھلاڑی بہترین فارم میں ہیں، ملک کے لیے کامیابیاں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق سہ فریقی سیریز اور ایشیاکپ سے قبل پاکستان کرکٹ ٹیم ان دنوں یو اے ای میں بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے۔

اس دوران انٹرا اسکواڈ میچز بھی ہو رہے ہیں۔ دوسرے میچ کے بعد حسن نواز نے ساتھی کرکٹر ابرار احمد کو انٹرویو دیا جس کی ویڈیو پی سی بی نے جاری کی۔

حسن نواز نے کہا کہ پریکٹس میچ میں ٹیم نے منصوبہ بندی کے تحت کھیل پیش کیا۔

انہوں نے کہا کہ ہماری حکمت عملی یہ تھی کہ اسپنرز کی خلاف احتیاط سے کھیلیں اور فاسٹ بولرز پر اٹیک کیا جائے، ہم اس میں کامیاب ہوئے اور نتیجہ سب کے سامنے ہے۔

انہوں نے کہا کہ ٹیم کے تمام کھلاڑی بہترین فارم میں ہیں، سب کی کوشش ہے کہ کارکردگی میں تسلسل سہ فریقی سیریز اور ایشیا کپ میں بھی برقرار رہے۔ ہم ملک کے لیے کامیابیاں سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔

ابرار احمد نے حسن نواز کو نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو آپ سے بڑی توقعات ہیں، امید ہے کہ ایشیا کپ میں بھی نمایاں کارکردگی دکھا کر پاکستان کو کامیابی دلائیں گے۔

حسن نواز نے کہا کہ میں قوم کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کروں گا، ٹیم ورک ہی وہ اصل طاقت ہے جس کی بدولت حریف کو کم اسکور پر روکا جا سکے گا۔

حسن نواز نے انجری کے بعد واپس آنے والے تجربہ کار بلے باز فخر زمان کی کارکردگی کو بھی سراہا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

مشہور ٹک ٹاکر کروڑوں روپے کے فراڈ کے الزام میں گرفتار

 Aug 28, 2025 03:35 PM |
مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

مائیکل جیکسن کے بڑے بیٹے پرنس نے اپنی دیرینہ دوست سے منگنی کرلی

 Aug 28, 2025 01:19 PM |
عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

عفان وحید نے اپنے غصیلے مزاج کا اعتراف کرلیا

 Aug 28, 2025 12:19 PM |

رائے

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

خدمت، دیانت و امانت کے علمبردار مولوی

Aug 28, 2025 01:25 AM |
سنت یہ بھی ہے

سنت یہ بھی ہے

Aug 28, 2025 01:21 AM |
دیواستبداد جمہوری قبا میں…

دیواستبداد جمہوری قبا میں…

Aug 28, 2025 01:13 AM |

متعلقہ

Express News

گورنر سندھ سے اسپیشل انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ چیمپئن مصطفیٰ علی کی ملاقات

Express News

چار روزہ حنیف محمد ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز جمعہ سے ہوگا

Express News

پشاور زلمی فلڈ ریلیف نمائشی میچ، سپر اسٹارز کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان

Express News

بین الصوبائی انڈر 22 باکسنگ چیمپئن شپ: سندھ گرین نے بوائز کا ٹائٹل جیت لیا

Express News

انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی پاکستان کو پرو ہاکی لیگ میں شامل کرنے کی تصدیق

Express News

وزیر اعظم کی ڈیپارٹمنٹل اسپورٹس بحالی کی ہدایت پر مختلف تجاویز زیر غور

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو