سہ ملکی سیریز، پاکستان نے یو اے ای کو بھی شکست دے دی

صائم ایوب نے 38 گیندوں پر 69 رنز کی شاندار اننگز کھیلی

ویب ڈیسک August 30, 2025
فوٹو کرک انفو

سہ ملکی کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کو شکست دے کر ایونٹ کی مسلسل دوسری فتح اپنے نام کرلی۔

شارجہ کے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور مقررہ 20 اوورز میں 207 رنز بنائے اور 208 رنز کا ہدف دیا تھا۔

ہدف کے تعاقب میں یو اے ای کی ٹیم مقرر 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 176 رنز بنا سکی، یوں پاکستان نے 31 رنز سے فتح اپنے نام کی۔

حسن علی نے تین جبکہ محمد نواز نے دو اور سلمان مرزا ، صائم ایوب نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

یو اے ای کی جانب سے آصف خان 77 رنز بناکر نمایاں بلے باز رہے۔

صائم ایوب نے جارحانہ انداز سے بیٹنگ کرتے ہوئے 38 گیندوں پر 69 رنز کی شاندار اننگز کھیلی اور نمایاں بلے باز رہے جبکہ حسن نواز نے 26 گیندوں پر 56 رنز بنائے۔

قومی ٹیم کے 6 کھلاڑی ڈبل فیگر میں بھی داخل نہ ہوسکے جبکہ یو اے ای کے جنید صدیقی اور صغیر خان تین تین وکٹیں لے کر سر فہرست رہے۔ اس کے حوالے حیدر علی نے دو وکٹیں لیں۔

 
