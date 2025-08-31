راولپنڈی؛ ڈینگی لاروا برآمد کرنیکی دھمکیاں دیکر بلیک میل، رشوت لینے والا سرکاری افسر گرفتار

انسپکٹر کلینک مالک کو دھمکیاں دے کر ڈیڑھ لاکھ روپے کا مطالبہ کرتا رہا

صالح مغل August 31, 2025
راولپنڈی میں ڈینگی لاروا برآمد کرنے کی دھمکیاں دے کر شہریوں کو بلیک میل اور رشوت طلب کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔

اینٹی کرپشن راولپنڈی نے محکمہ ہیلتھ پنجاب کے سینٹری انسپکٹر عمران اصغر کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔

مجسٹریٹ سید علی جواد نقوی کی نگرانی میں کنٹونمنٹ بورڈ دفتر کے باہر چھاپہ مارا گیا جبکہ کارروائی کے دوران انسپکٹر کی جیب سے نشان زدہ 20 ہزار روپے برآمد ہوئے۔

ایف آئی آر کے مطابق انسپکٹر کلینک مالک عمران مغل سے ڈینگی لاروا برآمد کرنے اور مقدمہ درج کرانے کی دھمکیاں دے کر ڈیڑھ لاکھ روپے کا مطالبہ کرتا رہا۔

متاثرہ کلینک مالک نے ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کو درخواست دی جس پر ٹریپ ریڈ کروایا گیا۔

اینٹی کرپشن حکام کا کہنا تھا کہ ملزم کے خلاف انسداد رشوت ستانی ایکٹ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کرلیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔
