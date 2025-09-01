قصور، بارشوں کے دوران چھتیں گرنے سے 4 افراد جاں بحق، 7 زخمی

شدید بارشوں کی وجہ سے علاقے میں مزید چھتیں گرنے کا خطرہ موجود ہے، ریسکیو حکام

ویب ڈیسک September 01, 2025
فائل فوٹو
قصور:

بارش کے دوران ہونے والے مختلف حادثات میں قصور کے مختلف علاقوں میں چھتیں گرنے سے کم از کم چار افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں دو نوجوان لڑکے بھی شامل ہیں۔

ریسکیو ذرائع کے مطابق قصور کے علاقے رنگ پور میں گھر کی چھت گرنے سے 50 سالہ منیر احمد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ شدید بارشوں کے باعث چھت کی ساخت کمزور ہو گئی تھی، جس سے یہ حادثہ پیش آیا۔

کنگن پور میں بھی ایک اور دلخراش حادثہ پیش آیا، جہاں ایک گھر کی چھت گرنے سے 16 سالہ عامر جاں بحق ہو گیا۔ ملبے تلے دب کر اس کی جان چلی گئی۔ اسی علاقے میں ایک اور المناک واقعہ پیش آیا، جس میں 50 سالہ ملک نیامت علی ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئے۔

قصور کے علاقے باقر کے میں کچے مکان کی چھت گرنے سے بارہ سالہ ذیشان ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ یہ حادثہ شدید بارش کے دوران پیش آیا، جس کے باعث مکان کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور ذیشان اس کے نیچے آ گیا۔

ان حادثات میں بچوں اور خواتین سمیت سات افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور ڈاکٹروں کی ٹیمیں ان کی طبی امداد میں مصروف ہیں۔

ریسکیو اہلکاروں نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے افراد کو نکالا اور زخمیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ تاہم، شدید بارشوں کی وجہ سے علاقے میں مزید چھتیں گرنے کا خطرہ موجود ہے، جس کے باعث انتظامیہ نے ایمرجنسی اقدامات بڑھا دیے ہیں۔
