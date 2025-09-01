سید علی گیلانی کی چوتھی برسی پر وزیراعظم شہباز شریف کا خراج عقیدت

سید علی گیلانی کی  پاکستان سے لازوال محبت پاکستان کیلئے باعث فخر ہے، وزیراعظم

ویب ڈیسک September 01, 2025
اسلام آباد:

وزیراعظم شہباز شریف نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے بانی رہنما سید علی گیلانی کی چوتھی برسی پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

اپنے پیغام میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج کے دن میں پاکستانی قوم اور حکومت کی طرف سے سید علی گیلانی کی کشمیر کے لئے انکی بے مثال جدو جہد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ سید علی گیلانی نے اپنی سیاسی بصیرت اور مدبرانہ قیادت سے کشمیر اور کشمیریوں کی آواز کو تاریخ میں زندہ رکھا تاکہ اسکی گونج دنیا کے ایوانوں تک پہنچ سکے۔

 وزیراعظم نے کہا کہ سید علی گیلانی کی  پاکستان سے لازوال محبت پاکستان کے لیے باعث فخر اور کشمیریوں سے ہمارے روحانی اور دلی تعلق کی علامت ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کشمیر کی آزادی کی جدوجہد کے لئے وقف کردی اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں کلیدی کردار ادا کیا،  انکی زندگی کشمیریوں کے لیے ظالمانہ تسلط کے خلاف مزاحمت کی دائمی علامت ہے۔

شہباز شریف نے کہا کہ سید علی گیلانی کی سیاسی تعلیمات کشمیریوں کی نسلوں کیلئے حق خود ارادیت سے آگاہی اور جدوجہد کی میراث ہے، "ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے"  سید علی گیلانی کا یہ نعرہ آج بھی کشمیریوں کی زبان پر بھرپور انداز سے جاری اور جابر کے دل و دماغ پر طاری ہے۔
