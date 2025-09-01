لاہور:
لاہور کے مختلف علاقوں سے چار نامعلوم افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں جبکہ ایک شخص کو قتل کردیا گیا۔
ایدھی ترجمان کے مطابق نواں کوٹ اسکیم موڑ کے قریب سے 50 سالہ نامعلوم شخص، غالب مارکیٹ گلبرگ مین مارکیٹ کے قریب سے 52 سالہ نامعلوم شخص، ہیر بیدیاں روڈ سے 45 سالہ نامعلوم شخص جبکہ کاہنہ ڈیفنس روڈ کے قریب سے 30 سالہ شخص کی لاش برآمد ہوئی۔
ایدھی ترجمان نے بتایا کہ چاروں افراد بظاہر نشے کے عادی معلوم ہوتے ہیں جبکہ ان کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔ پولیس کارروائی کے بعد لاشوں کو مردہ خانے منتقل کردیا گیا۔
ادھر ساندہ کے علاقے میں 65 سالہ محمد سلیم کو قتل کردیا گیا، مقتول گزشتہ 10 سال سے کباڑ خانے کا کام کرتا تھا، نامعلوم ملزم نے کباڑ خانے میں گھس کر اسکو قتل کیا اور موقع سے فرار ہوگیا۔
ایس پی اقبال ٹاؤن ڈاکٹر محمد عمر کے مطابق پولیس نے لاش کو تحویل میں لیکر پوسٹمارٹم کیلئے اسپتال منتقل کردیا ہے، فرانزک ٹیمیں ابتدائی کارروائی میں مصروف ہیں، موقع سے تمام شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کی گرفتاری کے لئے کیمروں کے ساتھ تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، ملزم کی گرفتاری کے لئے ڈی ایس پی گلشن راوی ذکریا یوسف اور ایس ایچ او ساندہ شرجیل اعوان کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔