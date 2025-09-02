اداکار سونو سود کا بڑا اعلان؛ سیلاب متاثرین کیلیے بڑے پیمانے پر ریلیف مشن کا آغاز

متاثرہ خاندانوں کے لیے کھانے پینے کا سامان، دوائیاں اور کشتیوں کے ذریعے ریسکیو سروس فراہم کی

ویب ڈیسک September 02, 2025
سونو سود پنجاب سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے امدادی سامان روانہ کیا

بھارتی فلموں میں سخت گیر ولن کا کردار ادا کرنے والے اداکار سونو سود ایک رحم دل انسان اور سماجی کارکن ہیں جو اس بار سیلاب متاثرین کے لیے میدان میں آگئے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق سونو سود ایک بار پھر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔

اداکار سونو سود نے ریاست پنجاب میں تباہ کن سیلاب کے بعد فوری ریلیف آپریشن شروع کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں کے لیے کھانے پینے کا سامان، دوائیاں اور کشتیوں کے ذریعے ریسکیو سروس فراہم کی۔

سونو سود نے کہا کہ سیلاب متاثرین اکیلے نہیں، ہر خاندان کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے تک ہم مدد کرتے رہیں گے۔

واضح رہے کہ کورونا وبا کے دوران بھی سونو سود نے لاکھوں افراد کی مدد کر کے انسانیت کی مثال قائم کی تھی۔

 
