دنانیر مبین کی نئی ویڈیو؛ سوشل میڈیا صارفین برہم

دنانیر مبین نے فلم میں اشتعال انگیزی کو پروموٹ کیا، سوشل میڈیا صارفین کی تنقید

ویب ڈیسک September 02, 2025
اداکارہ دنانیر مبین کا نیا ٹرانسفارمیشن ویڈیو مداحوں کی تنقید کا شکار

"ہماری پاری ہو رہی ہے" سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والی سوشل میڈیا اسٹار اور اداکارہ دنانیر مبین ایک بار پھر سوشل میڈیا پر زیرِ بحث ہیں۔

دنانیر نے انسٹاگرام پر اپنی نئی ٹرانسفارمیشن ویڈیو شیئر کی، جس میں وہ پہلے بغیر میک اپ اور پھر مکمل گلیمرس انداز میں نظر آئیں۔

ویڈیو میں انہوں نے مذاقاً کہا کہ "پٹھان خون ہے، ہڈیاں اور پلیٹیں دونوں توڑ سکتی ہوں"۔

مگر مداحوں کی رائے اس بارے میں کچھ اور رہی۔

کئی صارفین نے انہیں ہانیا عامر سے مشابہ قرار دیا جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ "اتنی بڑی ایکٹریس ہوکر یہ کیوں کر رہی ہیں؟"۔

کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ بالی ووڈ یا پنجابی فلم میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by WOKE (@woke_bycapital)

 
