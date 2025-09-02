مودی اور امت شاہ کی جوڑی کا زوال شروع؛ بی جے پی سلطنت میں دراڑیں پڑنے لگیں

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی اور امت شاہ کی جوڑی کا زوال شروع ہوگیا جب کہ ہندو انتہاپسند جماعت بی جے پی کی سلطنت میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔
بی جے پی اندرونی طور پر شدید انتشار اور بغاوت کا شکار ہو گئی ہے اور آر ایس ایس نے بھی مودی سے منہ موڑ لیا ہے۔ مودی سرکار کے زوال کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح بہار انتخابات بی جے پی کے لیے موت یا زندگی کا امتحان ثابت ہونے والے ہیں۔
مودی کی اقتدار پر گرفت مسلسل کمزور ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے دی وائر کی مودی راج پر چشم کشا تحریر شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق بی جے پی 15 ریاستوں میں حکومت کے باوجود عوامی حمایت تیزی سے کھو رہی ہے۔ مودی سرکار نے ای ڈی، سی بی آئی اور انکم ٹیکس کو مخالفین کے خلاف سیاسی ہتھیار بنا دیا ہے۔
دی وائر کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار انکم ٹیکس، ای ڈی اور سی بی آئی کوسیاسی مخالفین کو دبانے اور منتخب حکومتیں گرانے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کو انتخابی کمیشن کی تقرری کمیٹی سے نکالنا مودی سرکار کا متنازع قدم تھا۔ ماضی کے کانگریس سسٹم کے برعکس، مودی ایک خودمختار بی جے پی سسٹم قائم کرنے میں ناکام رہے۔
رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ معاشی ناکامیوں، سماجی تقسیم، بے روزگاری، مہنگائی اور سفارتی غلطیوں کی وجہ سے عوامی عدم اطمینان بڑھ رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ عہدوں میں مودی سرکار کی اکثریت، آئینی خود مختاری کمزور ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن پر کنٹرول کے لیے قانون بدلا گیا، چیف جسٹس کی جگہ وزیر کو شامل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ اہلکاروں کی تقرری میں حکومت کا کنٹرول آئینی آزادی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔
دی وائر کے مطابق چیف جسٹس کو الیکشن پینل سے ہٹانے کے بعد شفاف انتخابات پر عوامی اعتماد متزلزل ہوا ہے۔ مودی کے سوشل میڈیا حملوں کے باوجود راہول گاندھی عوام کے سامنے نئے جوش و جذبے کے ساتھ ابھرے ہیں۔ راہول گاندھی کی نشاندہی سے ایس آئی آر میں انتخابی بے ضابطگیاں منظر عام پر آئیں اور ان کی بھارت جوڑو یاترا نے عوام کو جوڑ دیا، جس سے بی جے پی کے مضبوط قلعے ہلنے لگے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق بہار کی شکست مودی حکومت کے زوال کا آغاز ثابت ہوگی۔ 2024ء کے لوک سبھا انتخابات میں مودی کی بی جے پی 60 سے زائد سیٹیں ہار گئی تھی۔ مودی کا میک انڈیا گریٹ اگین کا نعرہ ناکام ثابت ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر بھارت کے اثرورسوخ میں واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ مودی حکومت کی خارجہ پالیسی ناکام، چین امریکا اور پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات شدید دباؤ کا شکار ہیں۔
مودی ماڈل کی ناکامی نےبھارت میں مہنگائی، بے روزگاری اور سماجی تقسیم کے مسائل کو اجاگر کیا ہے۔