سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان کا سابق کپتان دھونی پر سنگین الزام

دھونی بعض کھلاڑیوں کو آف دی فیلڈ زیادہ فیور دیتے تھے، عرفان پٹھان

اسپورٹس ڈیسک September 03, 2025
facebook whatsup

سابق بھارتی آل راؤنڈر عرفان پٹھان نے دعویٰ کیا ہے کہ جو کھلاڑی مہندرا سنگھ دھونی کے لیے حقہ تیار کرتے تھے وہ انہیں زیادہ مواقع دیتے تھے۔

عرفان پٹھان نے یہ بات ایک انٹرویو کے دوران کہی جس پر سوشل میڈیا پر بھی بحث چھڑ گئی ہے۔

اس انٹرویو میں عرفان پٹھان نے کہا کہ ایک بار میں نے دھونی سے مشورہ مانگا کہ خراب فارم سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں تو انہوں نے مجھے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ وضاحتیں پیش کرنے اور بحث کرنے کے بجائے خود کو پْرسکون رکھنا بہتر ہوتا ہے۔

عرفان پٹھان نے کہا کہ دھونی بعض کھلاڑیوں کو آف دی فیلڈ زیادہ فیور دیتے تھے۔

انہوں نے اگرچہ کسی کا نام نہیں لیا تھا تاہم یہ کہا کہ جو کھلاڑی دھونی کے لیے حقہ تیار کرتے تھے وہ انہیں ٹیم میں زیادہ مواقع دیتے اور جو ایسا کرنے سے انکار کرتے انہیں ویسی حمایت حاصل نہیں ہوتی تھی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

کپور خاندان کا مشہور اداکار خاتون سے زیادتی کے الزام میں گرفتار

 Sep 04, 2025 10:01 AM |
عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

عمر 56 مگر لگتی 36 کی ہیں؛ ہالی ووڈ اسٹار جینیفر اینسٹن نے راز بتادیا

Sep 03, 2025 11:57 PM |
بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

بڑا سرپرائز؛ ڈان 3 میں رنویر کیساتھ امیتابھ اور شاہ رخ کی انٹری

Sep 03, 2025 09:30 PM |

رائے

ایک اور امتحان…

ایک اور امتحان…

 Sep 04, 2025 02:03 AM |
inattentional blindness

Inattentional Blindness

Sep 04, 2025 02:01 AM |
قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

قدرتی آفت اور غیر انسانی رویے

Sep 04, 2025 01:57 AM |

متعلقہ

Express News

برطانیہ میں پاکستانی کرکٹر حیدر علی کیخلاف مبینہ ریپ کا مقدمہ خارج

Express News

زمبابوے کے سکندر رضا نے تاریخ رقم کردی

Express News

سیلاب زدگان کیلئے منعقدہ چیریٹی میچ کی آمدنی کے پی حکومت کے حوالے

Express News

پہلا ٹی ٹوئنٹی: سری لنکا نے زمبابوے کو 4 وکٹوں سے شکست دیدی

Express News

افغان کرکٹرز نے یو اے ای سے میچ کی فیس زلزلہ زدگان کو دے دی

Express News

انڈر 23 فٹبال ایشین کپ کوالیفائر، عراق نے پاکستان کو شکست دے دی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو