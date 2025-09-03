ایشیا کپ 2025: بھارت کا ٹیم اسپانسر کے بغیر کھیلنے کا امکان

ڈریم 11 کے گزشتہ ماہ بی سی سی آئی کے ساتھ معاہدے سے دستبرداری کے بعد بھارت کا آئندہ ایشیا کپ کسی لیڈ اسپانسر کے بغیر کھیلنے کا امکان ہے۔
اس ضمن میں بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی)نے نیشنل ٹیموں کی مرکزی اسپانسر شپ کے لیے بڈز طلب کر لی ہیں۔
دلچسپی رکھنے والی کمپنیز کے لیے بڈز جمع کرانے کی آخری تاریخ 16 ستمبر رکھی گئی ہے جبکہ ایشیا کپ نو ستمبر کو شروع ہو کر 28 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔
واضح رہے کہ حال ہی میں بھارتی حکومت کی جانب سے ریئل کرنسی گیمنگ پر پابندی کے بعد بی سی سی آئی نے ڈریم 11 سے معاہدہ ختم کیا ہے۔
بی سی سی آئی کی جانب سے نے نئے اسپانسر کے لیے اس بار انتہائی سخت شرائط عائد کی گئی ہیں۔
اب کوئی بھی گیمنگ فرم، کرپٹو کرنسی یا الکوحل اور تمباکو سے متعلق کمپنی بڈ میں حصہ لینے کی اہل نہیں ہوگی۔