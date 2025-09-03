ایشیا کپ 2025: بھارت کا ٹیم اسپانسر کے بغیر کھیلنے کا امکان

بی سی سی آئی کی جانب سے نے نئے اسپانسر کے لیے اس بار انتہائی سخت شرائط عائد کی گئی ہیں۔

اسپورٹس ڈیسک September 03, 2025
ڈریم 11 کے گزشتہ ماہ بی سی سی آئی کے ساتھ معاہدے سے دستبرداری کے بعد بھارت کا آئندہ ایشیا کپ کسی لیڈ اسپانسر کے بغیر کھیلنے کا امکان ہے۔

اس ضمن میں بھارتی کرکٹ بورڈ (بی سی سی آئی)نے نیشنل ٹیموں کی مرکزی اسپانسر شپ کے لیے بڈز طلب کر لی ہیں۔

دلچسپی رکھنے والی کمپنیز کے لیے بڈز جمع کرانے کی آخری تاریخ 16 ستمبر رکھی گئی ہے جبکہ ایشیا کپ نو ستمبر کو شروع ہو کر 28 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگا۔

واضح رہے کہ حال ہی میں بھارتی حکومت کی جانب سے ریئل کرنسی گیمنگ پر پابندی کے بعد بی سی سی آئی نے ڈریم 11 سے معاہدہ ختم کیا ہے۔

بی سی سی آئی کی جانب سے نے نئے اسپانسر کے لیے اس بار انتہائی سخت شرائط عائد کی گئی ہیں۔

اب کوئی بھی گیمنگ فرم، کرپٹو کرنسی یا الکوحل اور تمباکو سے متعلق کمپنی بڈ میں حصہ لینے کی اہل نہیں ہوگی۔
