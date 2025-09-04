عیدمیلاد النبی: بلوچستان حکومت کا 6 ستمبر کو صوبے میں عام تعطیل کا اعلان

عیدمیلادالنبی: بلوچستان حکومت کا 6 ستمبر کو صوبے میں عام تعطیل کا اعلان

صوبے بھر میں اس موقع پر جلوس، محافل اور دیگر مذہبی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا

سردار حمید خان September 04, 2025
کوئٹہ:

حکومت بلوچستان نے عیدمیلادالنبی کی مناسبت سے 6 ستمبر کو صوبے میں عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔

محکمہ خدمات و عمومی نظم و نسق (ایس اینڈ جی اے ڈی) حکومتِ بلوچستان نے ایک اہم اعلامیہ جاری کرتے ہوئے صوبے بھر میں ہفتہ 6 ستمبر 2025ء (بمطابق 12 ربیع الاول 1447 ہجری) کو عید میلاد النبی کے موقع پر عام تعطیل کا اعلان کیا ہے۔

اعلامیے کے مطابق اس روز تمام سرکاری، نیم سرکاری ادارے، دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ محکمہ ایس اینڈ جی اے ڈی کے ترجمان نے بتایا کہ عید میلاد النبی کے تہوار کو مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کے لیے صوبائی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس موقع پر  صوبے بھر میں اس موقع پر جلوس، محافل اور دیگر مذہبی تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا، جن کے لیے سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔

ضلعی انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جلوسوں اور تقریبات کے دوران امن و امان کو یقینی بنائیں اور شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک انتظامات کو بہتر بنایا جائے۔  شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ مذہبی ہم آہنگی اور رواداری کے جذبے کے ساتھ اس مقدس دن کو منائیں۔

واضح رہے کہ بلوچستان میں عید میلاد النبی کے موقع پر ہر سال بڑے پیمانے پر مذہبی سرگرمیاں منعقد ہوتی ہیں، جن میں ہزاروں افراد شرکت کرتے ہیں۔ صوبائی حکومت نے عوام سے تعاون کی درخواست کی ہے تاکہ تقریبات پرامن طریقے سے منعقد ہو سکیں۔

