پشاور بورڈ نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج کا اعلان کردیا

پشاور:
ثانوی اور اعلی ثانوی تعلیمی بورڈ پشاور نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا۔
پشار تعلیمی بورڈ کے چیئرمین خدا بخش نے بتایا کہ بورڈ امتحانات میں مجموعی طور پر 62 ہزار 322طلبہ نے سیکنڈ ائیر میں حصہ لیا اور 44 ہزار 302 طلبہ پاس جبکہ 16 ہزار 837 ناکام رہے۔
انہوں نے کہا کہ امتحانات سے 583 طلبہ غیر حاضر رہے اور مجموعی طور پر نتائج 72 فیصد رہے۔
نتائج کے مطابق آرٹس میں پہلی پوزیشن عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی کے اکرام اللہ نے 1070 لے کر حاصل کی، عثمانیہ چلڈرن اکیڈمی کی 1069 لیکر دوسری پوزیشن اور تیسری پوزیشن اقرا سکول کی حافظہ کائنات نے 1066 نمبر لے کر حاصل کی۔
جنرل کمپیوٹر سائنس گروپ میں 1132 نمبر لے کر چارسدہ کی سومیا جہانزیب نے پہلی، دوسری پوزیشن عفت قاضی اور عریشہ آصف نے 1099 نمبر کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔
اسی طرح پری انجینئرنگ گروپ میں پہلی پوزیشن طوبہ رؤف نے 1117 نمبر حاصل کیے، پری انجینئرنگ میں 1112 نمبر کے ساتھ مشترکہ طور پر دوسری پوزیشن عاتکہ لیلیٰ اور محمد حارث نے حاصل کی اور تیسری پوزیشن لینے والی ایمن طارق نے 1111 نمبر حاصل کیے۔
پشاور تعلیمی بورڈ پری میڈیکل گروپ میں انیسہ عروج نے 1145 نمبر لے کر پہلی، حسن مغل 1139 نمبر کے دوسرے اور مروہ قیصر 1138 نمبر کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہیں۔