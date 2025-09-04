اسلام آباد:
محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ 7 سے 9 ستمبر کے دوران سندھ میں وقفے وقفے سے شدید بارش ہوسکتی اور اس دوران بارش کے باعث پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں صورت حال مزید خراب ہوسکتی ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق 7 سے 9 ستمبرکے دوران ڈی جی خان اور بلوچستان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں برساتی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے، مری، گلیات، بالائی خیبرپختونخوا اور کشمیر میں لینڈسلائیڈنگ کے باعث ٹریفک متاثر ہوسکتی ہے۔
مزید بتایا گیا کہ شدید بارش کے باعث جانی اور مالی نقصان ہوسکتا ہے لہٰذا مسافر اور سیاح خصوصی طور پر احتیاط کریں۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ بھارتی علاقے مدھیا پردیش میں ہوا کا کم دباؤ ہے جو 6 ستمبر تک راجستھان سے ملحقہ سندھ کے علاقوں تک پہنچنے کا امکان ہے، ہوا کے اس کم دباؤکے باعث سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں وقفے وقفے سے شدید بارشیں متوقع ہیں۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سندھ کے علاقے، تھرپارکر، مٹھی، اسلام کوٹ، نگرپارکر، چھاچھرو، ڈھلی، ڈیپلو،کلوئی) عمرکوٹ، میرپورخاص، سانگھڑ، خیرپور، شہید بینظیرآباد، مٹیاری، ٹنڈوالہ یار، ٹنڈومحمدخان، حیدرآباد،کراچی، ٹھٹھہ، بدین، سجاول، جامشورو، دادو، کشمور، سکھر، لاڑکانہ، جیکب آباد، شکارپور اور گھوٹکی میں اکثرمقامات پر وقفے وقفے سے بارش متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات نے کہا کہ 6 سے 8 ستمبر تک لاہور، قصور، شیخوپور، سیالکوٹ، نارووال، اوکاڑہ، ساہیوال، پاکپتن، بہاولنگر، وہاڑی، خانیوال، ملتان، لودھراں، بہاولپور، رحیم یارخان، راجن پور،کوٹ ادو اور ڈیرغازی خان میں وقفے وقفے سے بارش متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق 6 سے 8 ستمبر تک اسلام آباد، راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین،گجرات،گوجرانوالہ، حافظ آباد اور وزیرآباد میں بھی بارش متوقع ہے۔
بلوچستان میں 7 سے 9 ستمبر کے دوران بارکھان، موسیٰ خیل، لورالائی، سبی، ژوب، نصیرآباد، بولان، ڈیرہ بگٹی،کوہلو، قلات، خضدار، لسبیلہ، آواران، پسنی اورماڑہ اور گوادر میں موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔
محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 6 سے 8 ستمبر تک کشمیرکے علاقوں وادی نیلم، مظفرآباد، راولاکوٹ، پونچھ، ہٹیاں، باغ، حویلی، سدھنوتی،کوٹلی، بھمبر اور میرپور میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔
خیبرپختونخوا میں 7 سے9 ستمبرکے دوران دیر،سوات، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد، بونیر، مالاکنڈ، باجوڑ، مہمند، صوابی، پشاور، مردان، کوہاٹ اورکرم میں تیزہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے۔