عمران خان کا بھانجا ضمانت منظوری کے بعد جیل سے رہا

انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے شاہریز کی درخواست ضمانت منظور کی تھی

سید مشرف شاہ September 04, 2025
فوٹو: ایکسپریس نیوز
لاہور:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے بانی عمران خان کے بھانجے اور علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کو انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے درخواست ضمانت منظور کیے جانے کے بعد جیل سے رہا کردیا گیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق علیمہ خان کے بیٹے شاہریز کو جیل سے رہا کردیا گیا، شاہریز کی روبکار آج جمع کروائی گئی تھی۔

انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے ضمانت منظور کرنے کے احکامات کے بعد روبکار آج جمع کروائی گئی جس کے نتیجے میں شاہریز کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کیا گیا۔

مزید پڑھیں: عمران خان کے بھانجے کی درخواست ضمانت پر انسداد دہشت گردی عدالت میں بڑی پیشرفت

انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج منظر علی گل نے گزشتہ روز شاہ ریز کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دیا تھا۔
