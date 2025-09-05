کراچی میں آج موسم کیسا رہے گا؟ بارش ہو گی یا نہیں؟ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی

کراچی:
شہر قائد میں آج موسم جزوی طور پر ابر آلود اور مرطوب ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، جبکہ شہریوں کو شدید گرمی اور حبس کا سامنا رہے گا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق اس وقت شہر کا درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 سے 34 ڈگری تک رہنے کی توقع ہے۔
صبح کے وقت کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
شہر میں سمندری ہوائیں جزوی طور پر بحال ہو گئی ہیں، جو مغرب جنوب مغربی سمت سے 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب 81 فیصد تک پہنچ چکا ہے، جو موسم کو مزید مرطوب اور غیر آرام دہ بنا رہا ہے۔
محکمہ موسمیات نے شہریوں کو آگاہ کیا ہے کہ 7 ستمبر سے 9 ستمبر کے درمیان کراچی میں تیز بارشوں کا امکان ہے۔
اس دوران بارش کے باعث شہر کے نشیبی علاقوں کے زیر آب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے، جس کے لیے ضلعی انتظامیہ کو پیشگی انتظامات کی ہدایت دی گئی ہے۔