وزیراعظم و کابینہ کو توہینِ عدالت نوٹس؛ عافیہ صدیقی رہائی کیس  کیلیے لارجر بینچ تشکیل

4 رکنی بینچ 10 ستمبر کو سماعت کرے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کاز لسٹ جاری کردی

ویب ڈیسک September 05, 2025
اسلام آباد:

ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست پر اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس کے مطابق  عدالت نے کیس کو 10 ستمبر کے لیے سماعت کے لیے مقرر کرتے ہوئے کاز لسٹ جاری کر دی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ  میں اس معاملے میں وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت کے نوٹس بھی زیر بحث ہیں۔ ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت کے لیے 4 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے جس کی سربراہی جسٹس ارباب محمد طاہر کریں گے۔

بینچ میں جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس بھی شامل ہیں۔ قبل ازیں یکم ستمبر کو جسٹس انعام امین منہاس نے فائل چیف جسٹس کو بھیج کر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کی تھی۔

اس سے قبل کیس کی سماعت جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں ہو رہی تھی جنہوں نے گزشتہ سماعت پر وزیر اعظم اور کابینہ ارکان کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کیے تھے، تاہم جسٹس سردار اعجاز کے ٹیکس کیسز کے لیے خصوصی ڈویژن بینچ کا حصہ بننے کے بعد ان کے سنگل بینچ میں زیر سماعت کیسز دیگر ججز کو منتقل کر دیے گئے تھے۔
