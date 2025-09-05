میتھیو بریٹزکے ون ڈے کرکٹ میں مسلسل تاریخ رقم کرنے لگے

بریٹزکے نے انگلینڈ کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں 85 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔

اسپورٹس ڈیسک September 05, 2025
facebook whatsup

جنوبی افریقہ کے نوجوان بلے باز میتھیو بریٹزکے ہر گزرتے دن کے ساتھ ون ڈے کرکٹ میں مسلسل نئی تاریخ رقم کررہے ہیں۔

میتھیو بریٹزکے ون ڈے کرکٹ کی تاریخ کے وہ پہلے بلے باز تھے جنہوں نے اپنے ابتدائی چاروں ون ڈے میچز میں 50 سے زائد رنز اسکور کیے تھے۔

مزید پڑھیں: میتھیو بریٹزکے نے ون ڈے کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کردی

اب انہوں نے اپنے پانچویں میچ میں بھی 50 سے زائد رنز کی شاندار اننگز کھیل کر اپنا ریکارڈ مزید بہتر بنالیا۔

انہوں نے گزشہ روز انگلینڈ کے خلاف دوسرے ایک روزہ میچ میں 85 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔

میتھیو بریٹزکے اپنے کیریئر کے ابتدائی پانچ میچز میں ایک سنچری اور چار نصف سنچریز کی مدد سے 463 رنز بناچکے ہیں۔

ون ڈے کی تاریخ میں کوئی دوسرا بلے باز اپنے کیریئر کے ابتدائی پانچ میچز میں اتنے رنز نہیں بناسکا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

’رات میں منی بنکاک‘، مشی خان غیر اخلاقی سرگرمیوں پر بول اٹھیں

 Sep 05, 2025 03:31 PM |
مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

مقبول کامیڈین کے ’’کپل شرما شو‘‘ چھوڑنے پر ارچنا کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 05, 2025 03:11 PM |
20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

20 کروڑ کے معاملے پر چاہت فتح علی خان کا علی حیدر کو طنزیہ جواب

 Sep 05, 2025 12:32 PM |

رائے

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

رکھیو غالبؔ مجھے اس تلخ نوائی سے معاف!

Sep 05, 2025 01:35 AM |
سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

سیلابی آفت۔۔۔۔ایک نادر موقع

Sep 05, 2025 01:29 AM |
جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

جناب احسن اقبال کو درپیش کئی چیلنج

Sep 05, 2025 01:27 AM |

متعلقہ

Express News

سہ فریقی سیریز: پاکستان نے یو اے ای کو 31 رنز سے شکست دیدی

Express News

حنیف محمد ٹرافی کے دوسرے راؤنڈ کا آغاز

Express News

بحرین: تیسرے ایشین یوتھ گیمز میں 100 رکنی پاکستانی دستہ حصہ لے گا

Express News

پاکستان ہاکی کیلیے اعزاز، فیض محمد کی ایف آئی ایچ امپائرنگ کمیٹی میں دوبارہ تقرری

Express News

سکندر رضا کیا ملتان سلطانز کا حصہ بننے والے ہیں؟

Express News

انگلینڈ کی ورلڈکپ 2027 میں براہ راست رسائی خطرے میں

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو