اقوام متحدہ کا 80 واں اجلاس: امن، خوشحالی اور پائیداری کےلیے تاریخی موقع

نیویارک کے اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹرز میں ہر سال ستمبر کا مہینہ ایک منفرد قسم کی توانائی اور امید سے بھر جاتا ہے۔ ستمبر 2025 میں ہونے والا جنرل اسمبلی کا 80 واں اجلاس (UNGA 80) اس لحاظ سے اور بھی خصوصی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط ہونے کی 80 ویں سالگرہ کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے۔
یہ صرف ایک اجلاس نہیں، بلکہ ماضی کی کامیابیوں کا جشن، موجودہ چیلنجوں کا مقابلہ اور مستقبل کے مشترکہ وژن کا ایک طاقتور پلیٹ فارم ہوگا۔
UNGA 80: تاریخ، مقام اور بنیادی ڈھانچا
UNGA 80 کا اعلیٰ سطحی ہفتہ 15 سے 19 ستمبر 2025 تک منعقد ہوگا۔ اس کا مرکزی تقریب، یعنی جنرل ڈیبیٹ (General Debate)، جہاں دنیا بھر کے رہنما اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، 16 ستمبر، منگل سے شروع ہوگی۔ اس کی صدارت جنرل اسمبلی کے صدر کریں گے، جن کا انتخاب جون 2025 میں کیا جائے گا۔ اس سالگرہ کا مرکزی موضوع ہے: "Summit of the Future: building momentum for the Pact for the Future" (مستقبل کا سربراہی اجلاس: مستقبل کے معاہدے کے لیے رفتار پیدا کرنا)۔
یہ موضوع ایک بڑے مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے: ایک "Pact for the Future" (مستقبل کا معاہدہ) پر اتفاق رائے۔ یہ معاہدہ بین الاقوامی تعاون کے نئے اصولوں، اداروں اور فریم ورکس کو مضبوط بنانے کے لیے ایک جامع دستاویز ہوگا، تاکہ موجودہ اور آنے والی نسلیں ایک پرامن، مساوی اور پائیدار دنیا میں رہ سکیں۔
اجلاس کے اہم ستون: کن امور پر توجہ مرکوز ہوگی؟
سرکاری ویب سائٹ کے مطابق، UNGA 80 کا اعلیٰ سطحی ہفتہ مندرجہ ذیل اہم تقاریب اور اجلاسوں پر مشتمل ہوگا، جو دنیا کے سب سے اہم مسائل سے نمٹیں گے:
Summit of the Future (مستقبل کا سربراہی اجلاس): یہ ہفتے کا سب سے اہم واقعہ ہوگا۔ اس کا مقصد "Pact for the Future" کو حتمی شکل دینا اور اس پر عملدرآمد کے طریقوں پر اتفاق کرنا ہے۔ اس میں مندرجہ ذیل شعبوں پر توجہ دی جائے گی:
بین الاقوامی امن و سلامتی: نئی تنازعات کو روکنے کے طریقے۔
سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن (STI): ڈیجیٹل تقسیم ختم کرنا اور مصنوعی ذہانت (AI) کے اخلاقی استعمال کو یقینی بنانا۔
نوجوان اور مستقبل کی نسلیں: عالمی فیصلہ سازی میں نوجوانوں کی شمولیت کو بڑھانا۔
عالمی حکمرانی: اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں کو موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا۔
Sustainable Development Goals (SDGs) کا موقع: یہ 2030 کے ایجنڈے کے حتمی مرحلے میں ایک اہم جائزہ ہوگا۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کہاں ترقی ہوئی ہے، کہاں خامیاں رہ گئی ہیں، اور 2030 کے بعد کے ایجنڈے (post-2030 agenda) کی بنیاد کیا ہوگی۔
ہائی لیول پولیٹیکل ڈیکلریشن پر سمٹ برائے جامع ہیلتھ کوریج (UHC): عالمی وباؤں (جیسے کہ COVID-19) کے بعد، اس اجلاس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ دنیا کے ہر فرد کو معیاری صحت کی سہولیات تک رسائی حاصل ہو۔
چوتھا بین الاقوامی کانفرنس برائے چھوٹے جزری ممالک (SIDS4): موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے چھوٹے جزری ممالک کے لیے ترقی کے نئے اقدامات پر تبادلہ خیال۔
یہ اجلاس عام شہریوں کے لیے کیوں اہم ہے؟
میرے نزدیک UNGA 80 کا سب سے دلچسپ پہلو "Summit of the Future" ہے۔ یہ محض رہنماؤں کی ایک اور میٹنگ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں ہماری دنیا کے operating system کو اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔
ٹیکنالوجی کے لیے نئے قوانین: ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں AI ہماری روزمرہ زندگیوں کو بدل رہا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی مربوط عالمی قوانین موجود نہیں ہیں۔ یہ اجلاس ان قوانین کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔
نوجوانوں کی آواز: یہ پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہے کہ نوجوان ہی وہ ہیں جو موسمیاتی بحران اور معاشی عدم مساواتی کے طویل مدتی اثرات بھگتیں گے۔ اس اجلاس میں ان کی آواز کو مرکز میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔
شفافیت اور جوابدہی: "Pact for the Future" کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس میں واضح، قابل پیمائش اور جوابدہی کے اقدامات شامل ہوں۔ محض خوبصورت الفاظ کافی نہیں ہوں گے۔ دنیا کی عوام ٹھوس وعدوں اور عملی اقدامات کی متقاضی ہے۔
UNGA 80 ایک ایسا تاریخی لمحہ ہے جو ہر دہائی میں ایک بار آتا ہے۔ یہ ہماری اجتماعی دانش، ہمت اور دور اندیشی کا امتحان ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ سوچنے کا موقع ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کسی قسم کی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ عالمی رہنما مختصر مدتی مفادات سے بالاتر ہو کر طویل المدتی انسانیت کے مفاد میں فیصلے کریں گے۔ یہ اجلاس محض تقاریر کا forum نہ بنے، بلکہ امن، خوشحالی اور پائیداری کے حصول کے لیے ایک نئے عہد کا آغاز ثابت ہو۔
نوٹ: ایکسپریس نیوز اور اس کی پالیسی کا اس بلاگر کے خیالات سے متفق ہونا ضروری نہیں۔
اگر آپ بھی ہمارے لیے اردو بلاگ لکھنا چاہتے ہیں تو قلم اٹھائیے اور 800 سے 1,200 الفاظ پر مشتمل تحریر اپنی تصویر، مکمل نام، فون نمبر، فیس بک اور ٹوئٹر آئی ڈیز اور اپنے مختصر مگر جامع تعارف کے ساتھ [email protected] پر ای میل کردیجیے۔