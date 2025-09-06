ریڈ بال کیمپ کا آغاز 9 ستمبر سے این سی اے میں ہو گا

نیشنل کرکٹ اکیڈمی (این سی اے) لاہور میں ریڈ بال کیمپ نو ستمبر سے شروع ہو گا۔
تفصیلات کے مطابق 20 روزہ کیمپ میں 11 کھلاڑی شریک ہوں گے جن میں بابر اعظم، عبداللہ شفیق، ساجد خان اور کامران غلام شامل ہیں۔
ان کے علاوہ علی رضا، اذان اویس، محمد علی، محمد حریرہ، محمد سلمان، روحیل نذیر، اور شامل حسین بھی کیمپ کا حصہ ہوں گے۔
کھلاڑی آٹھ ستمبر کو رپورٹ کریں گے۔ کیمپ 28 ستمبر تک جاری رہے گا۔
عبوری ریڈ بال ہیڈ کوچ اظہر محمود کیمپ کی نگرانی کریں گے جبکہ این سی اے کوچز اور اسٹاف معاونت کرے گا۔
ٹریننگ این سی اے میں ہوگی، کھلاڑی سناریو بیسڈ میچز بھی کھیلیں گے۔