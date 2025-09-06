مذاکرات آخری مراحل میں ہیں، حماس نے یرغمالی رہا نہ کیے تو سنگین نتائج ہوں گے؛ ٹرمپ

خدشہ ہے کہ حال ہی میں مزید کچھ یرغمالی ہلاک ہوگئے، دعاگو ہوں یہ اطلاعات جھوٹی ہوں، امریکی صدر

ویب ڈیسک September 06, 2025
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اوول آفس میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی سے متعلق بات کرتے ہوئے، فوٹو فائل

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس کے ساتھ امن معاہدے پر تفصیلی بات چیت جاری ہے لیکن اطلاعات ہیں کہ کچھ اسرائیلی یرغمالی حال ہی میں مر گئے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان خیالات کا اظہار وائٹ ہاؤس کے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کیا۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے حماس سے کہا ہے کہ تمام یرغمالیوں کو ایک ساتھ اور فوراً رہا کرو تو آپ کے حق میں بہت بہتر چیزیں ہوں گی۔

تاہم امریکی صدر نے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر حماس نے یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو پھر ایک سخت اور ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوگی۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ بعض مقتول یرغمالیوں کے والدین اپنے بچوں کی واپسی کے لیے اس طرح تڑپتے ہیں جیسے وہ زندہ ہوں۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہ کم از کم 20 یرغمالیوں میں سے کچھ ممکنہ طور پر حال ہی میں ہلاک ہوگئے ہوں تاہم وہ دعا گو ہیں کہ یہ خبریں درست نہ ہوں۔

صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی ٹیم، بشمول اسٹیو وٹکوف اور داماد جیرڈ کشنر، نے پہلے بھی کئی یرغمالیوں کی رہائی میں کردار ادا کیا لیکن جب آخری 10 یا 20 یرغمالیوں کی بات آتی ہے تو اُنہیں نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے یا تو بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں یا پھر جھکنا پڑتا ہے۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ لوگ 7 اکتوبر کو بھول جاتے ہیں لیکن اس دن کے واقعات کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔

انھوں نے اسرائیل میں یرغمالیوں کی رہائی کے حق میں جاری بڑے مظاہروں کو بھی نیتن یاہو کی حکومت کے لیے مشکل قرار دیا کیونکہ ان کے بقول اس سے جنگ جاری رکھنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔

 
