یو ایس اوپن: ٹرمپ 10 سال بعد فائنل دیکھنے جائیں گے

ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دہائی قبل اپنے یو ایس اوپن کے آخری دورے میں اہلیہ میلانیا کے ساتھ شرکت کی تھی۔

اسپورٹس ڈیسک September 06, 2025
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اتوار کو یو ایس اوپن مینز سنگلز فائنل میں شرکت کریں گے جو 2015 کے بعد گرینڈ سلیم ٹینس ایونٹ کا ان کا پہلا دورہ ہوگا۔

وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے برطانوی نشریاتی ادارے کو تصدیق کی ہے کہ صدر ٹرمپ کی یو ایس اوپن مینز سنگلز کے فائنل میں شرکت متوقع ہے۔

2024 میں دوسری مدت کے لیے امریکہ کے دوبارہ صدر منتخب ہونے والے ٹرمپ 2016 میں پہلی بار اقتدار میں آنے کے بعد سے نیویارک سٹی ٹورنامنٹ میں نہیں گئے ہیں۔

ایک دہائی قبل اپنے آخری دورے میں اہلیہ میلانیا کے ساتھ شرکت سے پہلے وہ متعدد مواقعوں پر فلیشنگ میڈوز کا دورہ کر چکے ہیں۔

واضح رہے کہ یو ایس اوپن کا فائنل عالمی نمبر ایک دفاعی چیمپئن جینک سینر اور عالمی نمبر دو کارلوس الکاراز کے درمیان کھیلا جائے گا۔
