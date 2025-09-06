پاکستان کے آسمان پر 7 ستمبر کو چاند گرہن کا دلکش نظارہ ہوگا

کراچی:
پاکستان اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن (سپارکو) نے اعلان کیا ہے کہ 7 ستمبر کی رات پاکستان بھر میں مکمل چاند گرہن دیکھا جا سکے گا، فلکیات کے شوقین افراد، طلبہ اور عام عوام اس دلکش فلکیاتی منظر سے محظوظ ہو سکیں گے۔
سپارکو کے مطابق چاند گرہن رات 8 بج کر 30 منٹ پر شروع ہوگا اور اپنے عروج پر ایک بج کر 55 منٹ پر پہنچے گا، جب زمین کا سایہ چاند کو مکمل طور پر ڈھانپ لے گا، یہ نظارہ رات کے آخری پہر تک جاری رہے گا۔
چاند گرہن کا نظارہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے چند حصوں میں دیکھا جا سکے گا تاہم پاکستان کے زیادہ ترعلاقوں میں موسم صاف ہونے کی صورت میں یہ منظر بخوبی دکھائی دے گا۔
چاند گرہن اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آجاتی ہے اور اپنا سایہ چاند پر ڈال دیتی ہے، سورج گرہن کے برعکس چاند گرہن کو ننگی آنکھ سے دیکھنا بالکل محفوظ ہے جبکہ ناظرین اسے دوربین یا ٹیلی اسکوپ کے ذریعے مزید واضح طور پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔
سپارکو نے بتایا کہ اس مظاہرے کو ضرور دیکھیں اور جہاں ممکن ہو، فلکیاتی کلبوں اور تعلیمی گروپوں کے ساتھ مشاہداتی سرگرمیوں میں شامل ہوں جو ملک کے مختلف حصوں میں منعقد کی جا رہی ہیں اور سپارکو اپنے آفیشل سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے تصاویر اور تازہ ترین معلومات بھی فراہم کرے گا۔