سپریم کورٹ کے نئے سال کا آغازآج جوڈیشل کانفرنس سے ہوگا

چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی خطاب کریںگے،عدالتی چھٹیاں ختم،شیڈول جاری

جہانزیب عباسی September 08, 2025
اسلام آباد:

سپریم کورٹ کی عدالتی چھٹیاں ختم ہوگئی ہیں، آج سے نئے عدالتی سال کا آغاز ہوگا، آج صبح ساڑھے 9 بجے نئے عدالتی سال کے حوالے سے جوڈیشل کانفرس ہوگی۔ 

چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی خطاب کریں گے، ساڑھے 10بجے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کریں گے، ساڑھے 11بجے سے ایک بجے آئینی بینچ سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔ 

جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا، آئینی بینچ کے سامنے سپر ٹیکس سے متعلق 1250 درخواستیں سماعت کیلیے مقرر ہیں۔ 

آج دن ایک بجے انتظامی سائیڈ پر فل کورٹ کا اجلاس ہو گا، چیف جسٹس یحیی آفریدی فل کورٹ اجلاس کی صدارت کریں گے، فل کورٹ میں سپریم کورٹ رولز 2025 سے متعلق سپریم کورٹ بار کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔

 سپریم کورٹ کا آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ اور ججز روسٹر جاری کردیا گیا ہے،آئندہ ہفتے پرنسپل سیٹ پر نو بینچز تشکیل دیے گئے ہیں۔
