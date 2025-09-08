سپریم کورٹ کے نئے سال کا آغازآج جوڈیشل کانفرنس سے ہوگا

اسلام آباد:
سپریم کورٹ کی عدالتی چھٹیاں ختم ہوگئی ہیں، آج سے نئے عدالتی سال کا آغاز ہوگا، آج صبح ساڑھے 9 بجے نئے عدالتی سال کے حوالے سے جوڈیشل کانفرس ہوگی۔
چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی خطاب کریں گے، ساڑھے 10بجے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی فیسیلیٹیشن سینٹر کا افتتاح کریں گے، ساڑھے 11بجے سے ایک بجے آئینی بینچ سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت کرے گا۔
جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا، آئینی بینچ کے سامنے سپر ٹیکس سے متعلق 1250 درخواستیں سماعت کیلیے مقرر ہیں۔
آج دن ایک بجے انتظامی سائیڈ پر فل کورٹ کا اجلاس ہو گا، چیف جسٹس یحیی آفریدی فل کورٹ اجلاس کی صدارت کریں گے، فل کورٹ میں سپریم کورٹ رولز 2025 سے متعلق سپریم کورٹ بار کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔
سپریم کورٹ کا آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ اور ججز روسٹر جاری کردیا گیا ہے،آئندہ ہفتے پرنسپل سیٹ پر نو بینچز تشکیل دیے گئے ہیں۔