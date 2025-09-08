ایشا کپ: بائیکاٹ کا شور مچانے والا بھارت پاکستان کے سامنے جھک گیا

پاکستان کے ساتھ کھیلوں میں مکمل بائیکاٹ ممکن نہیں، سیکریٹری بی سی سی آئی

ویب ڈیسک September 08, 2025
facebook whatsup
کراچی:

بائیکاٹ کا شور مچانے والا بھارت آخرکار پاکستان کے سامنے جھک گیا اور ایشیا کپ میں پاکستان کے ساتھ کھیلنے پر آمادگی ظاہر کردی۔

گزشتہ مہینوں میں دونوں ممالک کے درمیان فوجی کشیدگی کے بعد بھارت میں ہندو انتہاپسندوں کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کھیلوں کے بائیکاٹ کی مہم چلائی جارہی تھی۔

تاہم کرکٹ ماہرین اور تجزیہ کار پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ بھارت کیلئے پاکستان کا بائیکاٹ کرنا محض نعروں تک محدود ہوگا کیونکہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے سے بھارت کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔

حب الوطنی کا شور اور بائیکاٹ کے نعرے بالآخر مالی مفادات کے سامنے دب گئے اور وہی ہوا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ بھارت نے لیجنڈز چیمپئن شپ میں پاکستان سے کھیلنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں مالی نقصانات کا کوئی بڑا خطرہ موجود نہیں تھا جبکہ ایشیا کپ جیسے بڑے ایونٹ میں بھارت نے تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ کر کھیلنے پر آمادگی ظاہر کردی۔

بھارتی بورڈ کے سیکریٹری دیواجیت سائیکیا نے این ڈی ٹی وی کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ کھیلوں میں مکمل بائیکاٹ ممکن نہیں کیونکہ اگر بھارت کثیر ملکی ٹورنامنٹس میں پاکستان کے خلاف کھیلنے سے انکار کرتا ہے تو آئی سی سی یا ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے سخت پابندیاں لگ سکتی ہیں، ایسے اقدامات نوجوان کرکٹرز کے کیریئر پر بھی منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کسی بھی کھیل میں شرکت کے حوالے سے مرکزی حکومت پالیسی بناتی ہے۔ یہ فیصلہ بڑے احتیاط سے کیا گیا ہے تاکہ قومی سطح کی اسپورٹس فیڈریشنز کے لیے آسانی ہو اور وہ اس کے مطابق کثیر ملکی ٹورنامنٹس میں شرکت یا عدم شرکت کا فیصلہ کر سکیں۔

سائیکیا نے مزید کہا کہ مرکزی حکومت نے تمام عوامل کو مدنظر رکھا ہے جس میں فیڈریشنز کے مفادات اور کھلاڑیوں کے خدشات بھی شامل ہیں۔ بی سی سی آئی صرف بھارتی حکومت کے کھیلوں سے متعلق رہنما اصولوں پر عمل کر رہا ہے۔

یاد رہے کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں 14 ستمبر کو گروپ اسٹیج میں آمنے سامنے ہوں گی، جبکہ امکان ہے کہ ٹورنامنٹ کے دوران دونوں ٹیموں کے درمیان تین بار تک مقابلہ ہو سکتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

شاہ رخ خان اپنی تعلیم مکمل کیوں نہ کرسکے؟ حیران کن وجہ سامنے آگئی

 Sep 09, 2025 03:08 PM |
سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

سری دیوی نے آخری فلم کے دوران شوہر بونی کپور کیساتھ ایک کمرے میں رہنے سے کیوں انکار کیا؟

 Sep 09, 2025 02:51 PM |
پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

پاکستان میرا گھر ہے مجھے گھر کی یاد آگئی، سنجے دت کی ویڈیو وائرل

 Sep 09, 2025 03:29 PM |

رائے

شیرکی مونچھ کا بال

شیرکی مونچھ کا بال

Sep 09, 2025 01:45 AM |
دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

دکھاوے کے لیے اصل حکمران عوام

Sep 09, 2025 01:41 AM |
اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

اسرائیل جتنے انسان مارے ، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے

Sep 09, 2025 01:37 AM |

متعلقہ

Express News

کرس گیل نے آئی پی ایل کیوں چھوڑی؛ حقیقت بیان کرکے سب کو حیران کردیا

Express News

آئی سی سی نے اگست کیلئے پلیئر آف دی منتھ کی نامزدگیوں کا اعلان کردیا، پاکستانی کھلاڑی بھی شامل

Express News

پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے شیڈول کا اعلان

Express News

جنگ کا آٹھواں روز، 8 ستمبر 1965

Express News

پاکستان میں فٹ بال لیگ کا قیام ناگزیر ہے، قومی فٹبالر عبداللہ شاہ

Express News

وزیر اعظم نے منصور قادر کو الیکشن کمشنر پی سی بی تعینات کر دیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو