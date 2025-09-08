پولیس کو جدید ہتھیار اور وہیکل دیے بغیر کچے میں آپریشن ممکن نہیں، وزیر داخلہ سندھ کو بریفنگ

کراچی:
وزیر داخلہ و قانون ضیاء الحسن لنجار کی چیئرمین شپ میں کچہ ایریاز مانیٹرنگ کمیٹی کا پہلا اعلی سطح اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کچہ ایریاز کی صورتحال سمیت جاری اینٹی ڈکیٹس آپریشنز کی تفصیلات اور حکومتی حکمت عملی کو زیر غور لایا گیا۔
اجلاس کو اے آئی جی آپریشنز سندھ زبیر نذیر شیخ نے کچہ ایریاز میں امن وامان کی صورتحال اور آپریشنز کے حوالے سے دستیاب و درکار وسائل کی بابت بریفنگ دی۔
بریفنگ میں بتایا گیا کہ ڈاکوؤں کے خلاف یقینی کامیابیوں کے لیے پولیس کو جدید آلات، ہتھیاروں اور محفوظ وہیکلز کی فی الفور ضرورت ہے، کچہ ایریاز میں قائم چیک پوسٹس پر ہمیں سہولیات کو مزید بہتر کرنا ہوگا، جدید ہتھیاروں اور آلات کے علاوہ پولیس کو معیاری تربیت سے متعلق اقدامات بھی ضروری ہیں۔
وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ پولیس کو درکار وسائل کی فراہمی سے متعلق جامع اور قابل عمل اقدامات سے متعلق سفارشات جلد ارسال کی جائیں، مرتب کردہ سفارشات پر قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھ کر منظوری و توثیقی امور کو یقینی بنایا جائے گا، حکومت سندھ ڈاکوؤں کے مکمل خاتمے جیسے اقدامات میں انتہائی سنجیدہ ہے، ڈاکو یا ان کے گروہ کا پُرامن طور پر ہتھیار ڈالنا قواعد و ضوابط سے مشروط ہے۔
وزیر داخلہ سندھ نے کہا کہ ہتھیار ڈالنا یا خود کو قانون کے حوالے کرنا سے متعلق قانون واضح ہے، ہم جس آپریشن کا آغاز کرچکے ہیں یہ بڑا آپریشن ہے اور اس میں پولیس سمیت تمام سیکیورٹی اداروں و ایجینسیز کا انفرادی و مشترکہ کردار واضح ہے، گزشتہ سات ماہ کے دوران کچہ ایریاز میں پولیس اور دیگر تمام سیکیورٹی اداروں و ایجنیسیز کا آپریشن انتہائی مؤثر اور ثمر آور نتائج کا حامل رہا، گزشتہ آپریشنز میں کامیاب مشترکہ ایکشن پر میں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں۔
وزیر داخلہ سندھ ضیا حسین لنجار نے کہا کہ کچہ ایریاز اور ساحلی پٹی میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر ڈاکو اگر ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں تو قانون کو فالو کیا جائے، دادو مورو، لاڑکانہ، خیرپور پل بننے سے جرائم میں کمی آئے گی، جلد سے جلد گھوٹکی کشمور پل کی تعمیر کا منصوبہ مکمل کیا جائے اور کام میں تیزی لائی جائے، اس روٹ پر بھی پل کی تعمیر سے کرائم میں نمایاں کمی آئے گی۔
وزیر داخلہ سندھ نے سیکریٹری اسکولز سے استفسار کیا کہ کچہ ایریاز میں کتنے اسکولز و دیگر تعلیمی ادارے ہیں؟ محکمہ صحت سے پوچھا کہ کچہ ایریاز میں کتنے اسپتال و ڈسپینسریز ہیں؟ ہمارا مقصد آپریشنز کے دوران کیمپس قائم کرنا ہے تاکہ تعلیم اور صحت جیسی سہولیات کی فراہمی میں تعطل نہ آئے ہم نے پہلے ہی بہت دیر کردی ہے اور اسی وجہ سے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن مکمل نہیں ہوسکا۔ ہمیں ہر حال میں اینٹی ڈکیٹس آپریشن کا کامیاب اختتام کرنا ہے، امن و امان کا قیام، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔
اجلاس میں آئی جی سندھ، سینیئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکریٹری قانون، نمائندہ سیکریٹری صحت، سیکریٹری اسکول، محکمہ تعلیم، سیکریٹری جنگلات، ایڈیشنل اسپیشل سیکریٹری برائے داخلہ، ایڈیشنل آئی جیز، سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ کے علاوہ رینجرز سندھ، قانون نافذ کرنے والے دیگر سیکیورٹی اداروں و ایجینسیز کے نمائندوں نے شرکت کی۔