کراچی:
وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حالیہ بارشوں اور دریاؤں میں بڑھتے ہوئے پانی کے پیش نظر بڑے پیمانے پر ریسکیو اور ریلیف آپریشنز جاری ہیں.
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال بتدریج بہتری کی طرف جا رہی ہے، ڈیم بھرنے اور شدید بارشوں کی وجہ سے لیاری ندی اور ملیر ندی میں طغیانی آئی, سمندر میں اونچی لہروں کی وجہ سے بھی بارش کے پانی کے اخراج میں تاخیر ہوئی.
شرجیل انعام میمن نے کہا کہ شدید بارشوں کی وجہ کچھ نشیبی علاقوں میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، چوبیس سے اڑتالیس گھنٹوں میں بارش کا نیا اسپیل آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے، حکومت سندھ مکمل الرٹ ہے، مزید بارشیں نہ ہوئیں تو صورتحال کچھ ہی گھنٹوں میں معمول پر آجائے گی.
انکا کہنا تھا کہ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی سربراہی میں کراچی کی شہری حکومت اور پی ڈی ایم اے سمیت تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں.
*سیلابی صورتحال*
وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ سیلاب سے ممکنہ متاثر ہونے والے کچہ کے علاقہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4881 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہو چکے ہیں, اب تک مجموعی طور پر 146,492 افراد محفوظ مقامات پر منتقل ہوچکے ہیں.
شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت سندھ کے قائم 163 فکسڈ اور موبائل ہیلتھ سینٹرز کے ذریعے پچھلے 24 گھنٹوں میں 5,296 افراد کو طبی سہولیات فراہم کی گئیں، مجموعی طور پر 55,336 افراد کو طبی امداد دی جا چکی ہے.
انہوں نے مزید بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 11,078 مویشیوں کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے، اب تک کل 400,018 مویشی محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا چکے ہیں، 58,166 مویشیوں کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ویکسین اور علاج دیا گیا, اب تک مجموعی طور پر 1032991 مویشیوں کی ویکسینیشن اور علاج مکمل کیا جا چکا ہے.
*دریائوں میں پانی کی صورتحال*
شرجیل میمن نے کہا کہ ٹرمو اور پنجند کے درمیان درمیانے درجے کا، جبکہ پنجند گڈو کے درمیان انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، گڈو اور سکھر کے درمیان درمیانے درجے کا سیلاب جاری ہے.
شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ ٹرمو بیراج پر آمد و اخراج 250,005 کیوسک، پنجند کے مقام پر آمد اور اخراج 475,129 کیوسک ہے, گڈو بیراج پر پانی کی آمد 502,844 کیوسک اور اخراج 492,443 کیوسک ہے.
انہوں نے بتایا کہ سکھر بیراج پر آمد 400,405 کیوسک اور اخراج 382,355 کیوسک رکارڈ کیا گیا, کوٹری بیراج پر آمد 253,145 کیوسک اور اخراج 251,745 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے.