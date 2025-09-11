پہلا ٹی ٹوئنٹی: بارش سے متاثرہ میچ میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو شکست دے دی

بارش سے متاثرہ پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 14 رنز سے شکست دے دی۔
تفصیلات کے مطابق بارش کے باعث تاخیر سے شروع ہونے والے میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جیت کر جنوبی افریقہ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔
وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے جنوبی افریقہ کی اننگز کو مزید متاثر کرتے ہوئے صرف 7.5 اوورز تک محدود کردیا۔
جنوبی افریقہ ٹیم 7.5 اوورز میں پانچ وکٹوں کے نقصان پر 97 رنز بناچکی تھی۔
کپتان ایڈن مارکرام 28، ڈونوون فریرا ناٹ آؤٹ 25 اور ڈیوالڈ بریوس 23 رنز بناکر نمایاں رہے۔
انگلینڈ کی جانب سے لیوک ووڈ نے دو جبکہ جیمی اوورٹن، عادل رشید اور سیم کرن نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
مزید بارش کے باعث انگلینڈ کو ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت پانچ اوورز میں 69 رنز کا ہدف ملا تاہم انگلینڈ کی ٹیم پانچ وکٹوں کے نقصان پر 54 رنز ہی بناسکی۔
جوز بٹلر 25 اور سیم کرن ناٹ آؤٹ 10 رنز بناکر نمایاں رہے۔ جیکب بیتھل سات، ٹام بینٹن 5 جبکہ کپتان ہیری بروک اور فل سالٹ بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے۔
جنوبی افریقہ کی جانب سے کوربن بوش اور مارکو جینسن نے دو، دو جبکہ کگیسو ربادا نے ایک وکٹ حاصل کی۔