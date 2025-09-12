الاسکا میں دریاؤں کا رنگ نارنجی کیوں ہوتا جارہا ہے؟

الاسکا کا شمالی حصہ بہت سے دریا اور ندی-نہروں پر مبنی ہے

ویب ڈیسک September 12, 2025
facebook whatsup

امریکی ریاست الاسکا میں کچھ دریا (خاص طور پر بروکس رینج علاقے کے دریا نارنجی رنگ کے ہونے لگے ہیں اور اس کا تعلق ماحولیاتی تبدیلیاں اور پرما فروسٹ کے پگھلتے اثرات سے ہے۔

پرما فروسٹ وہ زمین ہوتی ہے جو مستقل طور پر منجمد رہتی ہے، اور جس میں کئی صدیوں یا ہزاروں سال تک معدنیات اور دیگر کیمیکلز “فریز” ہو کر محفوظ رہتے ہیں۔ ماہرین نے اس حوالے سے وارننگ دی ہے کہ یہ تبدیلیاں ماحولیاتی توازن کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں۔

الاسکا کا شمالی حصہ بہت سے دریا اور ندی-نہروں پر مبنی ہے جن میں پانی پہلے شفاف اور صاف ہوتا تھا۔ تاہم اب یہ نارنجی رنگ دریاؤں میں درج ذیل عمل کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے:

1) موسمی درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے پرما فروسٹ کی سطح یعنی وہ منجمد زمین جس کے اندر پانی، آکسیجن کم اور کیمیکلز بند رہتے تھے ، وہ پگھل رہا ہے۔ جس سے منجمد زمین میں محفوظ معدنی مواد پانی اور آکسیجن کی موجودگی میں باہر آ رہے ہیں۔

2) پرما فروسٹ پگھلنے کے بعد پانی اور آکسیجن سلفائڈ معدنیات جیسے pyrite وغیرہ سے ملتے ہیں، تو وہ آکسائیڈ ہو کر سلفیورک ایسڈ پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایسڈ پھر چٹانوں سے لوہا اور دوسری دھاتیں جیسے المونیم، کیڈمیم وغیرہ میں مل جاتا ہے۔

3) ان دھاتیات کا پانی میں حل ہونا دریا کو نہ صرف رنگت دیتا ہے بلکہ پانی کا pH بھی کم کر دیتا ہے، یعنی پانی زیادہ تیزابیت اختیار کر لیتا ہے جس سے ماحولیاتی نظام پر برا اثر پڑتا ہے۔

4) چونکہ پانی میں لوہے کے ذرات شامل ہوجاتے ہیں، پانی دھندلا ہوتا جاتا ہے، روشنی کم پہنچتی ہے ندی کے نیچے تک، جس سے پودے، کیڑے مکوڑے اور ان چھوٹے حیاتیات پر اثر پڑتا ہے جو مچھلیوں کے لیے خوراک ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

فہد مصطفیٰ نے دوسری شادی کرلی؟ افواہیں گردش کرنے لگیں

 Sep 12, 2025 02:54 PM |
انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

انڈے پڑنے کی وائرل ویڈیو پر چاہت فتح علی خان کا ردعمل سامنے آگیا

 Sep 12, 2025 02:28 PM |
ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

ٹک ٹاکر سامعہ حجاب کے اغوا کے کیس میں اہم پشرفت

 Sep 12, 2025 12:30 PM |

رائے

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

عالمی امداد لیں، نہ لیں؟

Sep 12, 2025 02:52 AM |
تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

تعلیم ، نوجوان اور انتہا پسندی

Sep 12, 2025 02:10 AM |
ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

ٹرمپ کا نوبیل انعام کھٹائی میں پڑ گیا؟

Sep 12, 2025 01:59 AM |

متعلقہ

Express News

مظفر آباد میں پہلے ویمن سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح

Express News

چین میں سفید بال سیاہ کرنے کا انقلابی طبّی طریقہ ایجاد

Express News

ایپل نے اہم خصوصیات کی حامل اسمارٹ واچز متعارف کرا دیں

Express News

ایپل کا آئی فون ایئر کس خصوصیت کا حامل ہے؟

Express News

ایپل نے آئی فون سیریز کا 17 واں ایڈیشن متعارف کرا دیا

Express News

چین کا ٹیسلا کی گاڑیوں سے متعلق اہم فیصلہ متوقع

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو