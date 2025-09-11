اے قائد! ہم شرمندہ ہیں مگر ہارے نہیں

آج بروز 11 ستمبر ہم اُس عظیم قائد کو یاد کر رہے ہیں جسے دنیا محمد علی جناح کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مردِ آہن، جس نے غلام قوم کو خودداری کا درس دیا اور جس کی قیادت نے برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں اُمید کی وہ شمع روشن کی جو آج تک بجھی نہیں۔
پاکستان کا قیام نہ کسی حادثے کا نتیجہ تھا اور نہ ہی وقتی جوش کا ثمر، بلکہ یہ ایک ایسی جدوجہد کا حاصل تھا جس میں ایک انسان نے اپنی صحت، اپنی راحت اور اپنی خوشیاں قربان کر کے اپنی قوم کو آزادی بخشی۔
مگر افسوس! آج جب ہم اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈالتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب قائداعظم نے دیکھا تھا؟
ہرگز نہیں! یہ وہ پاکستان ہے جہاں کرپشن کو فن، اقربا پروری کو ہنر، اور جھوٹ کو سیاست کی بنیادی شرط سمجھا جاتا ہے۔ وہ نوٹ جن پر بابائے قوم کی تصویر ہے، آج انہی سے رشوت کے سودے کیے جاتے ہیں۔ قائد کی تصویر تو باقی ہے، مگر اُن کا کردار ہم سے کھو چکا ہے۔
قائد چاہتے تھے کہ پاکستان عدل و انصاف کا مرکز بنے، جہاں ہر فرد کو باعزت زندگی ملے۔ لیکن ہم نے اس خواب کو شرمندۂ تعبیر نہ ہونے دیا۔ سیاست کو خدمت کے بجائے تجارت اور جاگیرداری میں بدل دیا گیا۔ ادارے کھوکھلے ہوگئے، عوام مایوس ہوگئے، اور حکمران اقتدار کی ہوس میں اندھے ہوگئے۔
یہ شعر آج بھی ہمارے قومی زوال کی بہترین عکاسی کرتا ہے:
مرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو
گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں
یہی المیہ ہے کہ ہم قائد کو ہر سال یاد تو کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ترانے گاتے ہیں، لیکن اُن کے اقوال اور رہنمائی پر عمل کرنے کی ہمت ہم میں پیدا نہیں ہوتی۔ اُن کے پیغام کو ہم نے صرف کتابوں اور نصاب تک محدود کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان، جسے عزت و وقار کا نشان بننا تھا، آج قرضوں، بدانتظامی اور لاقانونیت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔
تاہم مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ قومیں تباہی کے دہانے سے پلٹ آئی ہیں، بشرطیکہ انہوں نے خود احتسابی اور اصلاح کا راستہ اپنایا ہو۔ ہمیں اپنے اطراف کے ممالک کو دیکھ کر سبق لینا چاہیے۔ افغانستان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال کی حالیہ مثالیں ہمارے لیے غیرت دلانے کو کافی ہیں۔
آج بھی وقت ہے کہ ہم جھوٹ، کرپشن اور بدعنوانی کو دفن کریں، دیانت، محنت اور قربانی کو اپنائیں اور قائداعظم کے اصل پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں ذلت سے نکال کر عزت و سربلندی کی صف میں کھڑا کرے گا۔
اے قائد! ہم شرمندہ تو ہیں لیکن ہارے نہیں۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ تیرے خوابوں کے پاکستان کی تعمیر کریں گے۔ ایسا پاکستان جو دنیا بھر میں عدل و انصاف اور وقار کی علامت ہو، اور جو خلافتِ راشدہ کے اصولوں پر قائم ایک حقیقی اسلامی فلاحی ریاست کا عملی نمونہ بن کر سامنے آئے۔ ایسا پاکستان جس کی دنیا تقلید کرے، بجائے اس کے کہ ہم مغرب کی اندھی تقلید میں اپنا وجود کھو دیں۔
