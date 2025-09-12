پی آئی اے میں 21 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگی کی نشاندہی

قومی ایئرلائن کی پروازوں پر پابندی کے باوجود لندن اسٹیشن پر 35 ملازمین برقرار رہے، آڈٹ رپورٹ

وقاص احمد September 12, 2025
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

آڈیٹر جنرل نے رپورٹ میں قومی ایئرلائن (پی آئی اے) میں 21 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگی کی نشان دہی کر دی۔

آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں غیر فعال اسٹیشن پر 35 ملازمین 5 سال سے تعینات رہے، قومی ایئرلائن کی پروازوں پر پابندی کے باوجود لندن اسٹیشن پر 35 ملازمین برقرار رہے۔

آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ قومی خزانے کو صرف تنخواہوں کی مد میں 21 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوا جبکہ 5 سال سے لندن اسٹیشن پر کوئی پرواز یا عملی سرگرمی نہیں ہوئی۔

رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ قومی ایئرلائن انتظامیہ کو ستمبر 2024 میں معاملے کی نشان دہی کی گئی، معاملہ 2024 میں انتظامیہ کو بھیجا گیا مگر جواب نہیں ملا اور متعدد یاد دہانیوں کے باوجود قومی ایئرلائن انتظامیہ نے ڈی اے سی اجلاس طلب نہیں کی۔

آڈیٹر جنرل نے رپورٹ میں کہا ہے کہ قومی ایئرلائن مالی بے ضابطگی کے اس معاملے کی فوری تحقیقات کرے اور ذمہ داروں کا تعین کرے، رولز 2013 کے تحت بورڈ پر ذمہ داری تھی کہ کمپنی کے مفاد میں فیصلے کیے جاتے۔

آڈٹ رپورٹ  کے حوالے سے ترجمان قومی ائیر لائن نے رابطہ کرنے پر کوئی جواب نہیں دیا۔
