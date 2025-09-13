غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، ایک ہی خاندان کے 14 افراد سمیت مزید 65 فلسطینی شہید

غزہ میں کل صبح سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں مزید 65 فلسطینی جامِ شہادت نوش کرگئے۔ شہید ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد بھی شامل ہیں۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قابض فوج نے غزہ میں 2 مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جبکہ شاتی پناہ گزین کیمپ میں قائم ایک اسکول کو بھی نشانہ بنایا، جہاں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔
تازہ حملوں کے بعد غزہ میں شہدا کی مجموعی تعداد 64 ہزار 756 تک پہنچ گئی ہے جبکہ ایک لاکھ 64 ہزار 59 افراد زخمی ہوچکے ہیں۔
اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی اپنی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے فلسطینوں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارے اور 1500 سے زائد شہریوں کو حراست میں لے لیا۔
فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے تلکریم اور دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر کی گئی ان گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ گرفتاریاں اجتماعی سزا اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ قابض فوج کی اس نوعیت کی کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں پر اپنا کنٹرول کھونے کی کیفیت میں مبتلا ہے۔