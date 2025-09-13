غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، ایک ہی خاندان کے 14 افراد سمیت مزید 65 فلسطینی شہید

مغربی کنارے میں فلسطینوں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارکر 1500 سے زائد شہریوں کو حراست میں لیا گیا

ویب ڈیسک September 13, 2025
غزہ میں کل صبح سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں مزید 65 فلسطینی جامِ شہادت نوش کرگئے۔ شہید ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد بھی شامل ہیں۔

عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق قابض فوج نے غزہ میں 2 مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا جبکہ شاتی پناہ گزین کیمپ میں قائم ایک اسکول کو بھی نشانہ بنایا، جہاں بے گھر فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی۔

تازہ حملوں کے بعد غزہ میں شہدا کی مجموعی تعداد 64 ہزار 756 تک پہنچ گئی ہے جبکہ ایک لاکھ 64 ہزار 59 افراد زخمی ہوچکے ہیں۔

اس کے علاوہ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی اپنی کارروائیاں تیز کرتے ہوئے فلسطینوں کے گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارے اور 1500 سے زائد شہریوں کو حراست میں لے لیا۔

فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے تلکریم اور دیگر علاقوں میں بڑے پیمانے پر کی گئی ان گرفتاریوں کی شدید مذمت کی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ گرفتاریاں اجتماعی سزا اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔

بیان میں مزید کہا گیا کہ قابض فوج کی اس نوعیت کی کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسرائیل مقبوضہ علاقوں پر اپنا کنٹرول کھونے کی کیفیت میں مبتلا ہے۔
