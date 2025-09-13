علی پور میں سیلابی ریلے سے تباہی؛ مریم اورنگزیب متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئیں

علی پور : شدید سیلابی ریلے سے علی پور اور گردونواح کے کئی دیہات متاثر ہوگئے، جس کے باعث لوگوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر سینئر منسٹر مریم اورنگزیب رات گئے علی پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں لاتی ماڑی اور سیت پور پہنچیں اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔
سینئر منسٹر مریم اورنگزیب نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ ساتھ ہی مریم اورنگزیب کی نگرانی میں انخلا آپریشن بھی جاری رہا، اس دوران محفوظ مقامات تک رسائی کے لیے بیڑوں کا بھی استعمال کیا گیا۔
مریم اورنگزیب کی نگرانی میں سیلاب متاثرہ خاندانوں میں ٹینٹ تقسیم کیے گئے جبکہ کھانے پینے کا سامان اور راشن بھی فراہم کیا گیا۔
انتظامیہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب نے اعلان کیا ہے کہ وہ خود مزید امدادی سامان لے کر سیت پور جائیں گی۔