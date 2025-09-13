انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 4 کروڑ 80 لاکھ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد

5 مختلف کارروائیوں میں 210 کلو منشیات برآمد کرکے 7 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا، مقدمات درج

September 13, 2025
راولپنڈی:

اے این ایف نے انسداد اسمگلنگ کارروائیوں میں 4 کروڑ 80 لاکھ سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کرلی۔

ترجمان کے مطابق اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف)  کا ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ اور خرید و فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، اس دوران  5 مختلف کارروائیوں کے دوران 7 ملزمان  کو گرفتار کرکے 4کروڑ  80لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 210 کلوگرام منشیات برآمد کرلی۔

ایک کارروائی میں سبزی منڈی کراچی کے قریب ٹرک سے 60 کلو چرس اور 13 کلو آئس برآمد  کرلی گئی اور 2ملزمان کو گرفتار  کرلیا گیا۔ اسی طرح برکی روڑ لاہور کے قریب موٹر سائیکل سوار 3 ملزمان سے 2.400 کلو چرس اور 1کلو ہیروئن برآمد  کی گئی۔

اُدھر سہراب گوٹھ کراچی میں 2مسافروں کے قبضے سے 2کلو ہیروئن اور 2 کلو آئس برآمد  ہوئی۔ اس کے علاوہ تربت کے قریب گاڑی سے 104 کلو آئس برآمد  کی گئی۔ ہزار گنجی کوئٹہ کے قریب 26 کلو آئس برآمد  ہوئی۔

تمام کارروائیوں کے انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
