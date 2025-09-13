میانمار؛ ہائی اسکول پر فضائی حملے میں 19 طلبا ہلاک؛ 22 زخمی

میانمار میں 2021 کی فوجی بغاوت میں آنگ سان سوچی کی سویلین حکومت کو برطرف کردیا گیا تھا

شورش زدہ میانمار کی فوجی حکومت نے مبینہ طور پر باغیوں کی سرکوبی کے لیے ریاست راکھائن کے اسکول پر بمباری کردی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق راکھائن کے ایک نسلی اقلیتی مسلح گروپ اراکان آرمی نے دعویٰ کیا کہ اسکول پر فضائی حملے میں 19 طلبا ہلاک ہو گئے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ کیوکتاؤ ٹاؤن شپ میں دو نجی ہائی سکولوں پر جنگی طیارے نے 500 پاؤنڈ وزنی بم گرایا۔ جس میں 15 سے 21 سال کی عمر کے 19 طلبا ہلاک اور 22 زخمی ہوگئے۔

اراکان آرمی نے بمباری کا الزام فوج پر عائد کیا ہے تاہم جب تصدیق کے لیے فوجی ترجمان سے اے ایف پی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔

اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے بھی اس وحشیانہ حملے کی مذمت کی اور کہا کہ اس بہیمانہ حملے کی قیمت بچوں اور خاندانوں کو ادا کرنی پڑی ہے۔

یاد رہے کہ میانمار میں 2021 کی فوجی بغاوت میں آنگ سان سوچی کی سویلین حکومت کو برطرف کردیا گیا تھا۔

علیحدگی پسند نسلی جماعت اراکان آرمی (اے اے) نے ریاست راکھائن میں فوجی حکومت کے خلاف علم بغاوت لہرا دیا تھا۔

جس کے بعد سے فوجی جنتا اور اراکان آرمی کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ تیز ہوگیا ہے۔ راکھائن کے متعدد علاقوں میں باغیوں نے قبضہ کرلیا۔

ملٹری حکومت نے فوج کو اراکان آرمی کی سرکوبی کے لیے آپریشن کی منظوری دے رکھی ہے۔ جس کے باعث جھڑپیں معمول کی بات ہیں۔

 
