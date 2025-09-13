چین سے دو ارب ڈالر سے زائد فنانسنگ کیلئے جوائنٹ کمیٹی کا ایجنڈا تیار

ایجنڈے میں قراقرم ہائی وے فیز ٹو، ایم ایل ون اور ایسٹ بے ایکسپریس وے شامل ہیں، ذرائع

ارشاد انصاری September 13, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آ باد:

وفاقی حکومت نے چین سے دو ارب ڈالر سے زائد فنانسنگ کے لیے جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا ایجنڈا تیار کر لیا ہے۔

ذرائع کے مطابق ایجنڈے میں قراقرم ہائی وے فیز ٹو، ایم ایل ون اور ایسٹ بے ایکسپریس وے شامل ہیں، قراقرم ہائی وے (کے کے ایچ) فیز ٹو اور ایسٹ بے ایکسپریس وے کے لیے ڈیڑھ ارب ڈالر کی فنانسنگ کی درخواست شامل ہے۔

ایجنڈے میں روہڑی سے ملتان ایم ایل ون ٹریک کے لیے 50 کروڑ ڈالر کی فنانسنگ تجویز کی گئی ہے اور کے کے ایچ فیز ٹو کی ری الائنمنٹ پر تقریباً 500 ارب روپے لاگت کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔

ذرائع کے مطابق ایسٹ بے ایکسپریس وے (14 کلومیٹر) پر 30 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی، کے کے ایچ فیز ٹو اور ایسٹ بے ایکسپریس وے کے 85 فیصد اخراجات چین برداشت کرے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

شلپا شیٹی کے شوہر نے 72 ملین ڈالر کے فراڈ کے الزامات پر خاموشی توڑ دی

 Sep 13, 2025 03:48 PM |
فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

فواد خان اور وانی کپور کی فلم عبیر گلال ریلیز، مداحوں کے دل جیت لیے

 Sep 13, 2025 03:34 PM |
سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

سامعہ حجاب اغوا کیس کا ڈراپ سین، ٹک ٹاکر نے ملزم کو معاف کردیا

 Sep 13, 2025 12:44 PM |

رائے

آہنی مکا ضروری ہے!

آہنی مکا ضروری ہے!

Sep 13, 2025 02:01 AM |
ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

ماحولیاتی زرعی ایمرجنسی، ایمرجنسی ہو

Sep 13, 2025 01:56 AM |
ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

ہر بات بتانے کی تھوڑی ہوتی ہے

Sep 13, 2025 01:49 AM |

متعلقہ

Express News

ملک میں گزشتہ ہفتے  22 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ

Express News

آسان خدمت سنٹر میں شہریوں کو 100 سے زائد خدمات فراہم کی جائیں گی، وفاقی وزیر

Express News

زرمبادلہ کی مارکیٹس میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں اضافہ

Express News

اسٹاک مارکیٹ میں مندی، سرمایہ کاروں کے 1کھرب 47ارب 54لاکھ سے زائد ڈوب گئے

Express News

ملک میں ٹماٹر، چاول اور چینی سمیت 22 اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ

Express News

سونے کی قیمت میں ایک دن کمی کے بعد آج پھر اضافہ، فی تولہ کتنے کا ہوگیا؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو