پشاور: صدر بازار میں عمارت کا ایک حصہ گرنے سے 6 افراد ملبے تلے دب گئے

پشاور:
صدر بازار میں جنرل پوسٹ آفس (جی پی او) کے سامنے ایک عمارت کا دوسرا فلور اچانک گر گیا جس سے 6 افراد ملبے تلے دب گئے۔
ترجمان ریسکیو1122 بلال احمد فیضی کے مطابق اطلاع ملتے ہی ریسکیو1122 کی امدادی ٹیمیں جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں اور فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔
ترجمان کے مطابق ملبے تلے کل 6 افراد پھنسے ہوئے تھے جنہیں ریسکیو1122 نے بروقت کارروائی کے دوران نکالا۔ ان میں سے ایک شخص جان بحق ہوگیا جبکہ پانچ افراد زخمی ہوئے۔
تمام زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ایمبولینسز کے ذریعے لیڈی ریڈنگ اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج معالجہ جاری ہے۔