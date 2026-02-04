بلوچستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں سردی کی شدت کیا رہی؟ محکمہ موسمیات نے بتا دیا

کوئٹہ:
محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدت جاری ہے۔ سبی میں کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ تربت میں یہ 16 ڈگری رہا۔
محکمہ موسمیات کے مطابق نوکنڈی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 اور چمن میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو موسم کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔
زیارت میں کم سے کم درجہ حرارت منفی 1 اور ژوب میں 3 ریکارڈ کیا گیا۔
ساحلی علاقوں میں بھی سرد موسم برقرار ہے، جہاں گوادر میں کم سے کم درجہ حرارت 13 اور جیوانی میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔
محکمہ موسمیات نے شہریوں کو سرد موسم کے دوران مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔