پی آئی اے انجینئرنگ کے معاملات میں 22 ارب روپے سے زائد نقصان کا انکشاف

نقصان طیاروں کے چیکس کی ٹائم لائن پر عمل درآمد نہ ہونے اور فیل انجنوں کے بروقت ڈسپوزل نہ کرنے سے ہوا، آڈٹ رپورٹ

آفتاب خان September 13, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

آڈیٹرجنرل نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن (پی آئی اے) کے انجینئرنگ کے دو معاملات میں 22 ارب روپے سے زائد نقصان کا انکشاف کیا ہے۔

آڈٹ جنرل آف پاکستان کی آڈٹ رپورٹ 25-2024 میں پی آئی کے انجینئرنگ کے دو معاملات میں نقصان کا انکشاف کیا گیا ہے، ایک آڈٹ پیرا کے مطابق 14 ارب روپے سے زائد کا نقصان گراؤنڈطیاروں کی مد میں ہوا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نقصان مذکورہ طیاروں کے چیکس کی ٹائم لائن پر عمل درآمد نہ ہونے اور فیل انجنوں کے بروقت ڈسپوزل نہ کرنے سے ہوا، طیاروں میں پی آئی اے کے ملکیتی 6 بوئنگ 777 اور لیز پرلیے گئے موجود2 اے ٹی آر72شامل ہیں۔

آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بوئنگ طیارے 11 مارچ 2020 سے یکم مارچ 2021 کی مدت میں مختلف عرصے کے لیےگراونڈ رہے، آڈیٹرز نے ایس او پی کو مدنظر نہ رکھے جانے پر مبنی اس نقصان کی آبزرویشن آڈٹ برائے 2022 میں دی ہے۔

آڈٹ پیرا میں 25 دیگر مستقل گراؤنڈ طیاروں کے انجنوں کے باعث 6 ارب روپے نقصان کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مذکورہ نقصان ان انجنوں کو بروقت استعمال نہ کرنے یا فروخت نہ کیے جانے کے باعث ہوا ہے۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان طیاروں کی مد میں سی اے اے کو 3 ارب روپے کے لگ بھگ ادا کیے گئے اور پارکنگ چارجز کا نقصان علیحدہ سے ہوا، اس نقصان کا ذکر پی آئی اے کے 2008 تا 2017 کے اسپیشل آڈٹ سے تاحال چلا آ رہا ہے۔

ذرائع نے بتایا کہ جنوری 2025 میں بھی معاملے کے لیے ڈی اے سی اجلاس طلب کرنے کے باوجود اجلاس نہیں ہوا۔
