اسپیس ایکس کا خلا میں 300 انٹرنیٹ سیٹلائٹس تعیناتی کا مشن مکمل

اس سے اسٹارلنک نیٹ ورک کے ذریعے مزید بین الاقوامی انٹرنیٹ رسائی کی گنجائش بڑھے گی

ویب ڈیسک September 15, 2025
اسپیس ایکس نے اپنا 300 واں اسٹارلنک سیٹلائٹ کی خلا میں تعیناتی کا مشن کامیابی سے مکمل کر لیا ہے۔

آخری مشن فیلکن 9 راکٹ کے ذریعہ انجام دیا گیا ہے۔ اس پر 24 اسٹارلنک سیٹلائٹس کو نچلے زمینی مدار میں بھیجا گیا۔ یہ سب سے نیا لانچ ہے جس سے اسٹارلنک کنسٹلیشن مزید مضبوط ہوئی ہے۔

اس سے اسٹارلنک نیٹ ورک کے ذریعے مزید بین الاقوامی انٹرنیٹ رسائی کی گنجائش بڑھے گی، خاص طور پر ان علاقوں کے لیے جہاں زمینی انٹرنیٹ سہولیات کم ہیں۔

اسپیس ایکس کی لانچ فریکوئنسی اور رییوزیبل راکٹ ٹیکنالوجی کے استعمال کی وجہ سے سیٹلائٹ ڈیپلائمنٹ کے اخراجات اور وقت دونوں کم ہو رہے ہیں۔

مزید برآں سیٹلائٹس کی تعداد بڑھنے سے سروس پرلوڈ کے مسائل کم ہونگے اور صارفین کو بہتر بینڈوتھ اور کم تاخیر انٹرنیٹ کی سہولت ملے گی۔
