ایشیا کپ: پاکستان اور بھارت کے درمیان کتنے ٹاکرے ہوئے، کس کا پلڑا بھاری رہا

آخری میچ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2024 میں نیویارک میں کھیلا گیا تھا جس میں بھارت چھ رنز سے فاتح رہا تھا

اسپورٹس ڈیسک September 14, 2025
ایشیا کپ 2025 میں آج پاکستان اور بھارت مدمقابل آئیں گے۔

پاکستان اور بھارت کی ٹیموں کے درمیان ایشیا کپ کے 16 معرکوں میں سے اب تک 10 میں بھارت اور چھ میں پاکستان فاتح رہا۔

آخری پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز میں بھارت نے تین جبکہ پاکستان نے دو میں فتح حاصل کی۔

دبئی میں دونوں ٹیموں کے درمیان 4 ستمبر 2022 کو کھیلے گئے آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں پاکستان نے فتح حاصل کی تھی۔

دونوں ٹیموں کے درمیان آخری میچ ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2024 میں نیویارک میں کھیلا گیا تھا جس میں بھارت چھ رنز سے فاتح رہا تھا۔

میچ کے دوران میدان اور میدان سے باہر گرما گرمی کے علاوہ موسم بھی شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔

دبئی میں آج دن کے وقت درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ اور شام کو 33 ڈگری سینٹی گریڈ کی پیشگوئی کی گئی ہے۔
