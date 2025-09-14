کرس گیل کو بھی پاک بھارت میچ کا شدت سے انتظار

دونوں ٹیموں کے سپر اسٹارز اب ٹیم میں موجود نہیں ہیں، کرس گیل

اسپورٹس ڈیسک September 14, 2025
ویسٹ انڈیز کے جارح مزاج اوپننگ بلے باز کرس گیل کو بھی پاک بھارت میچ کا شدت سے انتظار ہے۔

یونیورس باس کے نام سے مشہور کرس گیل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر لکھا کہ آج پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہے جو ہمیشہ شائقین کو جوش دلاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ دونوں ٹیموں کے سپر اسٹارز اب ٹیم میں موجود نہیں ہیں، یہ دونوں حریف ٹیموں کا ایک نیا دور ہے۔

کرس گیل کا کہنا تھا کہ ماحول بہت اچھا ہوگا اور کھیل سنسنی خیز ہونے کی امید ہے۔

پاکستان ٹیم ممکنہ طور پر عمان کے خلاف فتح حاصل کرنے والی پلیئنگ الیون کے ساتھ ہی میدان میں اترے گی۔

حارث رؤف کی ٹیم میں شمولیت کے بارے میں حتمی فیصلہ پچ دیکھ کر کیا جائے گا۔
